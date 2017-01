Bolt ringede til United på direkte tv - men de troede ikke på ham

Usain Bolt var oppe at køre, efter Paul Pogba sikrede Manchester Uniteds sejr. Foto: Jason Cairnduff/Olivier Morin / Scanpix

Verdens hurtigste 100 meter-løber ringede til Manchester Uniteds tv-kanal, men de var usikre på, hvem de havde i røret.

Den fleredobbelte OL-guldvinder Usain Bolt var ekstatisk over Manchester Uniteds comeback i sejren mod Middlesbrough nytårsaften.

Her var holdet bagud 1-0 indtil fem minutter før tid, da United via to scoringer på et minut vendte nederlag til en sejr.

Bolt, som er en stor tilhænger af Manchester United, var derefter så glad, at han besluttede at ringe ind til Manchester Uniteds tv-kanal, MUTV, som sendte live efter kampen. For at lykønske holdet med sejren.

Tv-værten Mandy Henry virkede ikke helt til at forstå, gvem hun egentlig havde igennem.

- Vi går videre til Jamaica, hvor vores næste opkald er fra. En mand med navnet Usain. Det skulle vel ikke være Usain Bolt? spurgte hun jokende.

- Jeg håbede på, du ville sige Bolt. For det er det faktisk, sagde løbefænomenet, som herefter begyndte sin lykønskning.

- De pressede på, og på en rigtig Manchester United-måde. Det var en god kamp, og jeg er meget glad for sejren.

Værten blev dog ved med at titulere ham som Usain fra Jamaica og virkede ikke til at forstå, hvem der var i røret.

Usain Bolt virkede heller ikke selv til, han fik den reaktion, han forventede. I hvert fald skrev han efterfølgende på Twitter omkring opkaldet:

- Hold nu op. Selvfølgelig var det mig, der netop var igennem på Manchester United TV.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016

Det fik tv-værten til at beklage.

- Undskyld, Usain. Vi troede ikke, det var dig. Nyd dine fejringer i Jamaica og ring til os igen efter West Ham-kampen mandag aften.

Sorry Usain - we didn't think it was you! Enjoy your celebrations in Jamaica & call again after West Ham on Monday night! https://t.co/64hfB6l5Gk — Mandy Henry (@MandyHenryMedia) December 31, 2016

Usain Bolt har flere gange haft et ønske om at få chancen som spiller i den engelske storklub. I november fik han lov til at træne med Borussia Dortmund.

Jamaicaneren har meddelt, at 2017 bliver hans sidste år som atletikudøver.