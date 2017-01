Derfor valgte Wieghorst at skrive under med AaB

Morten Wieghorst vil gøre fodbolden mere angrebsivrig. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Morten Wieghorst føler, at matchet mellem ham og AaB er ideelt.

Fra dags dato er Morten Wieghorst manden, som skal føre AaB tilbage på sporet af gode resultater.

AaB frister en tilværelse som nummer otte i Superligaen, hvilket ikke er nok til at komme i slutspillet for de seks øverste hold.

Det skal Wieghorst blandt andet hjælpe med at lave om på.

- Vi budgetterer med en sjetteplads. Og det er selvfølgelig et minimum, når vi snakker placering, siger han til TV 2 SPORT.

Placeringen i tabellen er dog ikke den primære målsætning for den tidligere AGF- og FC Nordsjælland-træner.

- Jeg vil udvikle holdet og trække det i den retning, vi gerne vil stilmæssigt. For det er den, der i sidste ende skaber resultater. Og jeg synes, man skal stile, så højt man kan, fortæller han.

Morten Wieghorst mener dog, at AaB allerede er godt på vej til at nå den målsætning. Han er tilhænger af den måde, der bliver spillet fodbold på i Aalborg, fordi den stemmer godt overens med hans egne værdier. Det var også en af grundene til, han valgte AaB.

- Klubben vil gerne spille angrebsfodbold og dominere kampe, og det er noget, jeg går ind for. Jeg vil gerne sætte spillet og præge holdet til at dominere spillet. Og derigennem vinde fodboldkampe.

Uopsigelig aftale

Aftalen mellem Wieghorst og AaB er en såkaldt uopsigelig aftale. Men den er ifølge ham selv ikke anderledes end hans tidligere kontrakter. Derfor skænker han den ikke særlig stor betydning.

- Det, der fylder mig lige nu, er glæden over at være blevet en del af AaB, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med spillerne, siger den nye AaB-træner.

Morten Wieghorst har ikke haft et trænerjob, siden han for lidt over et år siden blev fyret i AGF. I AaB har han fået en kontrakt til sommeren 2019.