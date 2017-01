Ebbe Sand dropper arabisk trænerdrøm - starter kæmpe projekt

Udover massevis af mål for Danmark på CV'et har Sand også været angrebstræner for landsholdet. Men et cheftrænerjob er ifølge Sand selv urealistisk. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Tidligere landsholdsangriber Ebbe Sand tror ikke længere på drømmen om at blive toptræner. Han satser i stedet på byggeri.

Toptræner i De Forenede Arabiske Emirater. Det var, hvad Ebbe Sand drømte om at blive, da han i 2014 flyttede til Dubai.

Han havde sammen med sin tidligere landsholdskollega Allan Nielsen ambitionen om at indtage trænersæderne i en af de lokale klubber. Det projekt gik imidlertid i vasken, og nu har den tidligere landsholdsangriber så droppet trænerdrømmen og flyttet sit fokus.

- Vi løb panden imod en mur, og jeg har valgt at satse 100 pct. på mit store byggeprojekt. Man skal selvfølgelig aldrig udelukke noget, men sandsynligheden for, at jeg ender som cheftræner er meget lille, siger Ebbe Sand til Ekstrabladet.

Selvom det har knebet med at finde et trænerjob, er Ebbe Sand dog ikke uden succes i ørkenstaten, og hans hovedbeskæftigelse har stadig et sportsligt islæt. Byggeprojektet, han nu satser stort på, er nemlig et enormt sportskompleks på mere end 50.000 kvadratmeter.

Projektet går under navnet ’The Green Sports Hub by Ebbe Sand’, og komplekset skal blandt andet indeholde et sportsakademi. Opførelsen går i gang i dette forår, og det skal være klar til at byde gæster velkommen i slutningen af 2018.

Ebbe Sand er uddannet bygningsingeniør og fortæller til Ekstrabladet, at det er dejligt at kunne kombinere sports- og byggebaggrunden.

Den tidligere landsholdsangriber bruger også sin sportslige erfaring til andre ting. Han har et fodboldakademi i Shanghai, og så hjælper han til med talentarbejdet i sin tidligere tyske klub Schalke 04.