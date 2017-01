Fodboldekspert: Wieghorst i AaB skal være det stikmodsatte af AGF-tiden

Morten Wieghorst træner første gang AaB-truppen den 4. januar. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Der skal mange aftaler på plads, før Morten Wieghorsts spillestil kan lykkes i AaB, og det tager tid. Det siger TV 2 SPORTs fodboldekspert.

Morten Wieghorst og AaB er et godt match, men det kræver tid at få implementeret deres fælles ønskede spillestil. Sådan lyder det fra TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen som reaktion på nyheden om, at AaB ansætter Morten Wieghorst som cheftræner.

- De vil begge gerne være meget i boldbesiddelse. De vil gerne kontrollere kampene, og det er noget, AaB også gjorde meget, dengang de blev mestre og vandt 'the double', og det er ikke så mange år siden. Men det er nogle andre spillere nu, så derfor tager det lidt tid.

- Alle kan losse til en fodbold, men deres ønskede spillestil kræver en masse taktisk, og det kræver en indforståelse mellem spillerne. Der er rigtigt mange aftaler, der skal på plads, siger Kasper Lorentzen til TV 2 SPORT.

Morten Wieghorst får tid. Han har skrevet under på en såkaldt fortløbende kontrakt, der ikke har nogen udløbsdato. Samtidig er aftalen uopsigelig frem til 30. juni 2019.

- Man vil gerne vise ham tillid og give ham tid til at arbejde med spillerne og spilsystemet. Han får lov til at drive det videre. For han er en træner, der meget gerne vil ind og sætte sit præg, og det kræver, at man arbejder og måske også gør det i ungdomsafdelingerne, siger Kasper Lorentzen.

Ifølge fodboldeksperten tyder det på, at Morten Wieghorst har set på sin erfaring fra tidligere klubber og har ønsket at få en uopsigelig kontrakt.

- Jeg tror, det er, fordi han gerne vil have ro. Oplevelsen i AGF har måske været en lærerig for ham, fordi det er en klub, der ikke har tålmodighed til, at det skal tage tid, siger Kasper Lorentzen.

AaB ligger i øjeblikket på en ottendeplads i Superligaen, men traditionsklubben går efter at kvalificere sig til slutspillet, hvilket som minimum kræver en sjetteplads. Den har de fem kampe til at spille sig op på, og selvom det tager tid at få succes med den ønskede spilletid, så tror fodboldeksperten på, trænerskiftet kan have en hurtig, positiv effekt.

- Han kommer med noget ny gejst, og det kan give en masse glæde hos spillerne. Han er spændende, og man har kendskab til, at han gerne vil spille offensiv, spændende fodbold, siger Kasper Lorentzen.

Og det er helt afgørende, hvis de skal nå målet for sæsonen.

- Det er meget vigtigt for dem, at de får nogle gode resultater allerede i de første to kampe, for ellers falder troen hurtigt på slutspillet, siger Kasper Lorentzen.