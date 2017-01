Knivuheld med mørbrad tvinger Brøndby-keeper til karrierestop

Mads Toppel fra sin tid i OB. Nu har et uheld med en køkkenkniv ført til, at Mads Toppel bliver nødt til at stoppe fodboldkarrieren. Foto: CLAUS FISKER / Scanpix Denmark

Et uheld med en køkkenkniv har ført til, at Mads Toppel nu bliver nødt til at stoppe fodboldkarrieren.

Mads Toppel har haft sin sidste arbejdsdag i Brøndby, da målmanden sammen med sportsdirektør Troels Bech er blevet enig om betingelserne for at ophæve kontrakten.

Det var et uheld med en køkkenkniv, da han skulle skære i en svinemørbrad, der har betydet et stop for fodboldkarrieren.

- I slutningen af november kom Mads galt af sted med en kniv og fik skåret sig alvorligt i fingeren.

- Kombinationen af den skade og de efterfølgende komplikationer gør, at han ikke kan deltage i hverken kampe eller målmandstræningen.

- Dertil kommer de bruskskader, Mads har pådraget sig i knæene, som fortsat volder problemer, og ligeledes gør ham ukampdygtig.

- Derfor er vi i fællesskab blevet enige om betingelserne for at ophæve kontrakten før tid, da Mads gerne vil tage det næste skridt i sit liv, fortæller sportsdirektør Troels Bech til klubbens hjemmeside.

Mads Toppel er ærgerlig, men afklaret med situationen.

- At min karriere stopper før tid er selvfølgelig noget kedeligt noget, for jeg havde ikke planer om at lægge hverken støvler eller handsker på hylden endnu.

- Men mit uheld i køkkenet gør desværre, at jeg ikke kan gøre mit job som målmand, og så må tingene jo være, som tingene er.

- Heldigvis har jeg sammen med Troels Bech og Brøndby fået en god aftale, og det er jeg taknemmelig for, siger Mads Toppel.