Han var EM’s helt store stjerne: Nu vil han behandles som Messi og Ronaldo

Antoine Griezmann er træt af at blive spurgt, om han snart forlader Atletico Madrid. Sådanne spørgsmål skal verdensstjerner ikke have, mener han.

Han var EM’s helt store oplevelse. Frankrigs nummer 7, Antoine Griezmann, blev både kåret til turneringens bedste spiller og blev topscorer med seks mål. Han måtte dog nøjes med sølvmedaljer efter finalenederlaget til Portugal.

Efter flere flotte sæsoner for Atletico Madrid, som også nåede Champions League-finalen i år, nåede franskmandens karriere et foreløbigt højdepunkt i 2016, hvor han kom ind på tredjepladsen i afstemningen om Ballon d’Or efter Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Og netop de to spillere vil han gerne behandles lige som af pressen, der bliver ved med at spørge, hvornår han skal til en større klub end Atletico Madrid.

- Jeg kan ikke lide det spørgsmål. Jeg ikke kan lide denne form for spørgsmål om min fremtid, fordi spillere som Cristiano (Ronaldo, red.), (Lionel, red.) Messi eller (Gareth, red.) Bale ikke vil blive spurgt om, hvad der vil ske næste år, og hvor de vil være, eller hvor de vil spille, siger Griezman i et nytårsinterview med den spanske avis AS.

Herunder kan du se et portræt af Antoine Griezmann lavet forud for EM i fodbold:

Engelske og spanske medier har ellers sat ham i forbindelse med nærmest alle verdens største klubber – herunder i særdeleshed Manchester United, men skal man tro på Griezmann, skal han ingen steder lige nu.

- Jeg er glad og nyder Atletico, spørg mig ikke om min fremtid, siger Griezmann.

Helt og skurk i 2016

Selvom det ikke blev til guldmedaljer ved EM og heller ikke gjorde det i Champions League, hvor Griezmann brændte et straffespark i finalen mod Real Madrid, så husker han alligevel tilbage på 2016 som et fantastisk år.

- Det var et stort år af flere grunde. Først og fremmest på grund af fødslen af ​​min datter, og fordi jeg bidrog til at nå klubbens mål. Det har personligt været mit bedste år som professionel. Forhåbentlig kan jeg fortsætte og forbedre mig.

Franskmændende tog for alvor Griezmann til sig under sommerens EM-slutrunde. Det lavede TV 2 SPORT denne reportage fra Paris om i juli:

- Jeg er ked af det og vred over, at jeg ikke vant finalerne. Jeg tabte to finaler. Det er de værste minder fra i år, fortæller Griezmann.