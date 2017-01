Juventus og Napoli går på spillerrov i Genoa

Arkivfoto af Juventus' colombianske Juan Cuadrado (tv.) over for tidligere Genoa-spiller Tomas Rincon, der nu skifter til netop Juventus. Foto: MARCO BERTORELLO / Scanpix Denmark

Tomas Rincon og Leonardo Pavoletti skifter til henholdsvis Juventus og Napoli i den italienske liga.

Den italienske fodboldklub Genoa må aflevere et par af sine profiler til Serie A-storklubberne Juventus og Napoli.

Tirsdag blev det en kendsgerning, at topholdet Juventus henter midtbanespilleren Tomas Rincon, der også er anfører på Venezuelas landshold. Han har repræsenteret landsholdet 81 gange.

Nu skifter han til Torino-klubben på en fireårig kontrakt. Ifølge Reuters betaler Juventus otte millioner euro for spilleren svarende til 60 millioner kroner.

Men også et angribersalg skæpper i kassen hos Genoa. Klubben solgte tirsdag også angriberen Leonardo Pavoletti til Napoli, der ligger nummer tre i Serie A.

Lokale medier mener at vide, at Napoli betaler 13 millioner euro for Pavoletti. Det svarer rundt regnet til 97 millioner kroner.

Leonardo Pavoletti er i denne sæson noteret for tre ligamål i ni optrædener for Genoa.

Genoa befinder sig aktuelt på en 12.-plads i Serie A, langt fra både europæisk kvalificering og nedrykningsfare.