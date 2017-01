Kommentator om Bendtner: Han har ikke rykket sig en meter

Nicklas Bendtner. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Bendtner har haft en svær halvsæson i Nottingham, og vejen tilbage til både topform og landsholdet er kun blevet endnu længere, mener Flemming Toft.

- Vi skal så langt tilbage for at finde Bendtner i den topform, vi savner, at det ikke giver mening at snakke om mere.

Så klar er udmeldingen fra TV 2 SPORT’s mangeårige fodboldkommentator Flemming Toft, der ærgrer sig over, at Nicklas Bendtner ikke har grebet chancen for at få karrieren på sporet igen efter en halv sæson i engelske Nottingham Forest.

- Han har ikke rykket sig en meter. Han har fået en god mulighed for at kunne slå igennem denne her gang og genstarte sin karriere. Og det er altså ikke sket.

- Altså, måske er han bare sådan nu. Men han er i hvert fald langt fra at være Nicklas Bendtner i den målform, som man har sukket efter, og som folk gerne har villet have tilbage på landsholdet igen, siger Flemming Toft.

Siden skiftet til Forest i den næstbedste engelske række er det bare blevet til 13 optrædener i The Championship – heraf syv fra start og fem som indskifter – med to mål til følge.

Mandag tog Nicklas Bendtner så hul på 2017 med seks minutter på banen, da han blev skiftet ind i det 85. minut i Nottinghams 0-1 nederlag til Barnsley.

- Jeg ved godt, han har været skadet en periode, men han skal være med i startopstillingen for Nottingham, og det er han ikke. Det var måske den bedste mulighed, han har fået, og han har slet ikke fået spillet sig fast ind i truppen.

- Det kan godt være, at vi mangler mål på landsholdet, men det gør han så sandelig også. Han laver et enkelt mål her og der, men det er ikke seriøst at snakke om ham som landsholdsspiller.

Ikke længere bare rusten

Selvom landstræner Åge Hareide på intet tidspunkt har lovet Bendtner et comeback til landsholdet, så glædede landstræneren sig dengang over Bendtners klubvalg og kaldte den 28-årige angriber for interessant, hvis han kunne spille sig tilbage på tidligere niveau.

Ifølge Flemming Toft er et landsholdscomeback dog ikke kommet tættere på. Tværtimod er det længere væk end nogensinde.

- Det er ikke fortjent, at man skal snakke om ham i landsholdssammenhæng mere. Han har sat sig selv udenfor døren, og nu kan vi ikke længere snakke om at savne Bendtner som målscorer på landsholdet. For hvad er Bendtners niveau overhovedet nu?

- Han skal kunne komme på holdet i Nottingham. Det er det aller første. Og så skal han præstere. Han skal simpelthen lave nogle mål. Før det, har han ikke gjort sig fortjent til at vi taler om, at han skal på landsholdet, siger Flemming Toft, der dog ser en dansk angriber med meget lang vej til det mål.

- Han er ikke kun rusten. Han skal nærmest starte forfra.

Nicklas Bendtner og Nottingham Forest frister lige nu en tilværelse på 20. pladsen i Englands næstbedste række - bare to point fra nedrykningsstregen.