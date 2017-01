Kriseramte Swansea har fået ny manager

Spillere fra det kriseramte Swansea-mandskab. Foto: Rebecca Naden / Scanpix Denmark

Englænderen Paul Clement overtager i kriseramte Swansea efter den fyrede manager Bob Bradley.

Det bliver den 44-årige englænder Paul Clement, der skal forsøge at hive Swansea op af dyndet i bunden af Premier League.

Tirsdag blev Clement udnævnt som ny manager i Swansea på klubbens hjemmeside. Han bliver udstyret med en kontrakt gældende frem til sommeren 2019.

For en uge siden blev manager Bob Bradley fyret efter en halvsæson med skuffende resultater, og Clements mission bliver i første omgang at redde klubben fra nedrykning.

Clement har tidligere stået i spidsen for den engelske klub Derby fra den næstbedste række, men ellers er han mere kendt for at have været assistenttræner for italieneren Carlo Ancelotti.

De to har arbejdet sammen i Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain og Real Madrid.

Michael Laudrup var manager for Swansea fra sommeren 2012 til februar 2014. Clement bliver den femte manager i klubben efter Laudrup.

Swansea ligger aktuelt sidst i Premier League med 12 point for 19 kampe. Der er fire point op til Crystal Palace på den rette side af nedrykningsstregen. Netop de to klubber tørner sammen i ligaen tirsdag klokken 21.