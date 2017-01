Australske Melbourne City har sagt farvel til træner John Van't Schip.

Thomas Sørensen og Michael Jakobsen skal have ny træner.

Deres australske klub, Melbourne City, skriver i en pressemeddelelse, at klubbens hollandske træner, John Van't Schip, stopper omgående.

Trænerens far er alvorligt syg, og derfor vender han nu tilbage til Holland for at være sammen med familien. Han takker Melbourne City for de tre år, hvor han stod i spidsen for klubben.

- Jeg måtte vælge mellem min familie i Holland og mit arbejde her i Australien. Der har kun været én rigtig beslutning. Jeg har ikke ønsket, at mine personlige forhold skal have nogen betydning for klubbens virke.

For bare en måned siden formåede klubben at vinde den australske pokaltitel, hvilket var klubbens første titel. Det bemærkes også af klubbens bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak.

- Johns reaktion på hans personlige forhold er et bevis på den mand, han er, og hvorfor han har betydet så meget for klubbens udvikling både på og uden for banen. Han har vores evige støtte.

Melbourne City ligger nummer fire i den australske Hyundai A-League.

Den nu 40-årige Thomas Sørensen, der nåede at spille mere end 100 landskampe for Danmark, har ikke fået meget spilletid i denne sæson.

Den tidligere Esbjerg- og AaB-spiller Michael Jakobsen startede sæsonen i Melbourne i fin form og var fast mand i midterforsvaret. Han spillede hele kampen, da Melbourne vandt pokalfinalen.

Han har været skadet de seneste par uger.

Klubben har udnævnt Michael Valkanis som ny træner.