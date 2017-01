Arsène Wenger stolt af sit Arsenal-hold trods pointtab

Arsenal var nede med 3-0 ude mod Bournemouth, men fik kæmpet sig tilbage og nappede et point i topstriden.

Arsenal balancerede på randen til et ydmygende nederlag i Premier League, men på en vild afslutning vekslede London-klubben tirsdag aften 0-3 til 3-3 på udebane mod Bournemouth.

Efter kampen var det derfor en delvist tilfreds Arsenal-træner, der havde set sit hold vende kampen efter at have været skidt spillende den første time.

- Det var en fysisk og mental test for os. Det var fysisk, fordi vi havde problemer med at følge med i Bournemouths tempo, siger Arsène Wenger efter kampen.

Han beklager sig samtidig over, at Arsenal skal spille to kampe indenfor 48 timer i det travle engelske juleprogram.

- Vi lykkedes, fordi vi har en stor modstandskraft i holdet, og vores store mentale styrke viste sig. Til slut er vi skuffede over ikke at vinde.

Arsenal leverede en pinlig indsats i mere end en time, men iværksatte et stort comeback og fik altså point med til London ved at score tre gange i de sidste 20 minutter.

Franske Olivier Giroud headede udligningen ind i dommerens tillægstid. Han var som sin træner skuffet over, at Arsenal ikke tog alle tre point trods den ringe start.

- Jeg mener, at vi kunne have scoret det afgørende sidste mål. Det er en skam, at vi lukker tre mål ind på den måde. Vi burde ikke lave den slags fejl.

Det fornemme comeback ændrer dog ikke ved, at Arsenal mister dyrebare point i den engelske topstrid.

Arsenal har på fjerdepladsen 41 point for 20 kampe, hvilket er otte færre end ligaens førerhold, Chelsea. Førerholdet har endda spillet en kamp færre og først onsdag møder Tottenham på udebane.

/ritzau/Reuters