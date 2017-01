Chelseas uhyggelige stime brudt: Eriksen lavede begge assists

Christian Eriksen lagde op til begge mål, da Tottenham vandt 2-0 over Chelsea. Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Christian Eriksen lagde op til kampens to mål, som blev scoret af Dele Alli.

White Hart Lane, Tottenhams hjemmebane, blev endestation for Chelseas triumftog i Premier League.

Chelsea havde inden opgøret vundet 13 kampe i træk og var én sejr fra at tangere Arsenals rekord i den bedste engelske række, men i London-derbyet var Christian Eriksen og Tottenham bedst.

Det blev til en 2-0-sejr på to scoringer af den engelske landsholdsspiller Dele Alli. Begge mål kom efter oplæg fra Christian Eriksens højrefod.

Liverpool hentede mandag et enkelt point på udebane mod Sunderland, hvilket betyder, at Chelsea nu har et forspring på fem point til andenpladsen.

Tottenham kravler op på tredjepladsen, hvor holdet er á point med Manchester City, to point efter Liverpool og syv point efter Chelsea.

Første mål faldt i 1. halvlegs tillægstid.

Tottenham-spillerne jubler over 1-0-målet Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Eriksen modtog bolden i højre side, og med en følt aflevering fandt han pandebrasken på Dele Alli, der stangede bolden i målhjørnet til 1-0.

Ni minutter efter pausen befandt Eriksen sig tættere på feltet og fra kanten af dette fandt han Dele Alli ved bageste stolpe, og så stod det 2-0.

Eriksen var fra starten toneangivende ligesom resten af Tottenham-holdet, der tydeligvis havde mest brug for tre point.

Midtvejs i første halvleg var danskeren tæt på at score, da han opsnappede bolden efter en Chelsea-fejl midt på banen og satte i løb mod Chelsea-målet.

Han afsluttede lige uden for feltet, men bolden skruede en anelse for meget udad, så den sneg sig knap en halv meter forbi stolpen.

Chelsea kreerede ikke meget offensivt, men blomstrede op med et intensivt pres i 2. halvlegs første minutter.

Men i stedet for udligning kom Tottenham på 2-0, og derefter koncentrerede hjemmeholdet sig forståeligt nok mest om at forsvare.

Chelsea var aldrig tæt på at skabe ny spænding om resultatet. Til gengæld er der fornyet spænding i toppen af ligaen.