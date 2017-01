Før bombede han i Superligaen: Nu er han historiens mest scorende Down Under

Besart Berisha har skudt sig ind i historiebøgerne. Han er nu den mest scorende spiller i den australske fodboldliga, A-League.

Han har af flere omgange stiftet bekendtskab med den danske Superliga.

Med størst succes i AC Horsens, som han af to omgange var udlejet til i først 2005/06-sæsonen og siden i 2009. Statistikken siger 2 kampe og 0 mål i AaB. Og 45 kampe med 15 mål til følge i AC Horsens.

Men siden da har albanske Besart Berisha, der nu er blevet 31 år gammel, for alvor fået gang i sin karriere. I 2011 skiftede Berisha til Australien - og den såkaldte A-League. Her har han spillet lige siden, og han er efterhånden blevet lidt af en levende legende.

Han har i løbet af de fem år i Australien repræsenteret både Brisbane Roar FC og Melbourne Victory, og mandag aften lokal tid nåede den albanske angriber så lidt af en milepæl.

I Melbourne Victorys 4-2 sejr over Newcastle Jets scorede Besart Berisha nemlig sit mål nummer 91 i den australske liga, A-League, der blev oprettet i 2005. Det er flest af alle. Nogensinde.

- Da jeg kom til Australien, troede jeg ikke på, at jeg kunne komme i nærheden af rekorden. Og nu har jeg så gjort det. Så selvfølgelig er jeg stolt, siger Besart Berisha til ESPN.

- Det føles rigtigt godt, men for at være helt ærlig, så er jeg glad for, at det er overstået nu. Nu vil jeg bare have lov at fokusere på resten af sæsonen. Journalister spørger jo ind til det hele tiden, så det er svært ikke at blive påvirket. Det er ikke nemt at være så tæt på at slå rekorden, siger han.

Han er også indehaver af rekorden for det hurtigste hattrick nogensinde i A-Legaue. i 2011 lavede han et hattrick på bare seks minutter i sin bare fjerde kamp for Brisbane Roar FC.