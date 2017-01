Hov, stod du der? Dommeren løb ind i Porto-stjerne - og smed ham ud

Danilo i duel med FCK's Federico Santander i Champions League. Foto: MIGUEL VIDAL / Scanpix Denmark

Pokalkampen mellem Moreirense og Porto vil næppe blive husket for hjemmeholdets 1-0-sejr, men derimod en højst bizar udvisning af Portos Danilo.

- Jeg har set mange episoder i fodbold, men dette var uden tvivl den mest skamfulde.

Det er på ingen måde unormalt, at fodboldspillere brokker sig over at blive vist ud.

Men da EM-guldvinderen fra i sommer, portugisiske Danilo Pereira, i tirdagens pokalkamp mellem Porto og Moreirense blev præsenteret for sit andet gule kort af kampens dommer, Luis Godinho, og efterfølgende udtalte sig om det på det sociale medie Instagram, var der en rigtig god grund til kritikken.

Med godt 10 minutter tilbage af kampen opstod nemlig det, der bedst kan betegnes som et hændeligt og fuldstændig harmløst sammenstød, da Godinho på vej væk fra en situation bakkede direkte ind i Danilo, der patruljerede på sin midtbane i jagten på en udligning.

Uden at se sig for ramlede dommeren ind i Danilo, der reagerede ved at sætte hænderne frem for at beskytte sig selv og sine tæer fra den vildfarne dommer.

Dommerens reaktion? Et gult kort. Danilos andet i kampen - og derfor en tur i bad før tid.

Efter den pludselige mulighed for bogstaveligt talt at slå koldt vand i blodet, havde Danilo stadig svært ved at fatte dommer Godinhos beslutning, da han efter kampen satte sig til tasterne.

- Jeg har set og gennemgået videomaterialet mere end hundrede gange, og jeg kan på ingen måde forstå, hvordan manden kan tage den beslutning (at give kort, red.), skriver Danilo på sin Instagramkonto, hvor han også deler videoen af situationen.

Heller ikke Danilos klub F.C. Porto forstår beslutningen og skriver i flere demonstrative Twitter-opslag dagen derpå, at "skamløsheden kender ingen grænser", mens holdets træner Nuno Esperito Santo til klubbens hjemmeside skulle mere end beherske sig i sin analyse af dommer Godinho.

- Det ville være for risikabelt, hvis jeg sagde, hvad jeg mente. Det var et forfærdeligt dommerarbejde.

Quando a falta de vergonha não tem limites.#FCPorto

via SBTV https://t.co/DK2x28RLC2 — FC Porto (@FCPorto) January 4, 2017

I alt blev der delt 13 gule og to røde kort ud i kampen, der blev spillet i den portugisiske Liga Cup.

Porto sluttede kampen med 9 mand på banen og tabte kampen 1-0. Dermed må klubben vinke farvel til videre deltagelse i turneringen.

Til gengæld kan Porto glæde sig over, at de ligger på andenpladsen i den portugisiske liga, mens Moreirense ligger næstsidst.