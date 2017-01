Tre røde kort i seks kampe: Nu får City-stjerne ekstra straf

Fernandinho fik direkte rødt mod Burnley i mandags. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

Manchester Citys Fernandinho bliver straffet med fire kampes karantæne efter mandagens kamp mod Burnley.

Den brasilianske landsholdsspiller Fernandinho har de sidste par måneder haft mere end svært ved at holde sig på banen i 90 minutter.

Den 23. november blev han vist ud i Manchester Citys Champions League-kamp mod Borussia Mönchengladbach. 3. december var den gal igen i Premier League-kampen mod Chelsea, hvor han i kampens overtid fik rødt kort for voldsom adfærd.

Fernandinho udvist mod Chelsea. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Og minsandten om den ikke var gal igen på årets anden dag. Her tacklede Fernandinho Burnleys Johann Gudmundsson så groft, at han igen blev præsenteret for et direkte rødt kort.

Det var tredje gang i hans seneste seks kampe, han blev præsenteret for en udvisning.

Derfor har det engelske fodboldforbund FA nu tildelt brasilianeren en straf på fire kampes karantæne.

- Hans karantæne indbefatter standardstraffen på en ekstra kamp, fordi det var hans anden udvisning i sæsonen, lyder det i en officiel udtalelse fra FA.

Fernandinho stempler Gudmundsson. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Dermed må Manchester City undvære Fernandinho i fredagens FA Cup-kamp mod Westham og i ligakampene mod Everton og Tottenham. Hvilken kamp, han sidder over i som den fjerde, afhænger af, om City går videre i FA Cuppen.