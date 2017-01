Wieghorst tilbage på træningsbanen: Det betyder alt

Morten Wieghorst havde første træningsdag med AaB-truppen onsdag, og den nye cheftræner glæder sig over at være tilbage.

For få dage siden satte Superliga-klubben AaB navn og ansigt på klubbens nye træner, og i dag kunne Morten Wieghorst så for første gang samle sin nye spillertrup på træningsbanen i Aalborg.

Og det glæder den 45-årige træner, der ikke har dirigeret rundt med spillere siden fyringen i AGF i december 2015.

- Det betyder alt. Det er det, vi trænere lever og ånder for, og det er altid spændende at møde en ny trup.

- Jeg har jo selvfølgelig fulgt dem på afstand, men det er ikke før, man står med dem på træningsbanen og i kamp, at man lærer dem at kende, så det er det arbejde, der begynder nu. Det var første dag i dag, og det var godt begyndt, siger Morten Wieghorst til TV 2 SPORT.

Morten Wieghorst overtager trænersædet i AaB fra Lars Søndergaard, der blev fyret i december, og med en aktuel placering som nummer otte i Superligaen er der nok at tage fat på for den nye cheftræner.

- Først og fremmest har vi jo selvfølgelig vores målsætning i baghovedet (en 6.plads, red.) og vil gå efter det og opretholde den målsætning.

- Men der skal jo være et grundlag for det, og vi skal arbejde på spillet nu. Der er nogle ting, der bliver gjort godt, og som er blevet gjort godt, og der er andre ting, vi selvfølgelig skal forbedre.

Se hele det vindblæste interview med Morten Wieghorst øverst i artiklen.

Også sportsdirektør Allan Gaarde glæder sig over, at det formelle i forbindelse med trænerhyringen er på plads, så Wieghorst nu kan begynde arbejdet med spillere og stab på træningsbanen.

- Selvfølgelig er der nogle resultater, som bliver nødt til at udvikle sig positivt, men det væsentligste er, at vi kan se en spillemæssig udvikling. At vi kan se en klar udvikling af vores koncept og vores spilfilosofi, og at det hele tiden bliver bedre. Vi har en meget talentfuld trup, og vi har en dygtig stab omkring holdet, og det mix, tror jeg, passer fint sammen med Morten, siger Allan Gaarde til TV 2 SPORT.

Wieghorst har som træner tidligere vundet to pokaltitler med FC Nordsjælland (2010 og 2011), stået i spidsen for det danske U21-landshold og været assistenttræner for Michael Laudrup i Premier League-klubben Swansea, samt ført AGF til oprykning til Superligaen.

Wieghorst blev afskediget som AGF-træner d. 5. december 2015.

AaB overvintrer på Superligaens ottendeplads med 26 point. Det er 27 point efter FC København på rækkens førsteplads, mens nordjyderne kun har fire point op til SønderjyskE, der holder vinterpause på den slutspilsgivende sjetteplads.