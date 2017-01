Absurd pokaldrama: For høj gennemsnitsalder sender storklub ud

Sporting Clube de Portugal. (Arkiv) Foto: ANTÓNIO COTRIM / Scanpix Denmark

Storklubben Sporting Clube de Portugal blev onsdag aften sendt ud af den portugisiske ligacup på en speciel regel om gennemsnitsalder.

Det lyder måske nok som en vittighed. Men den er god nok.

I Portugals ligacup, Taca da Liga, bliver spillernes alder brugt som et kriterie til at afgøre et gruppespil. Og det gik onsdag ud over Sporting.

Ligacuppen i Portugal starter med et gruppespil, hvor kun førstepladsen i sidste ende går videre til de afgørende vind eller forsvind-kampe.

Og det var lige præcis en afgørende gruppekamp, der var på programmet onsdag aftenen mellem Vitoria FC og Sporting Clube de Portugal.

Vitoria FC scorede på et straffespark mod slutningen af kampen og endte med at vinde 2-1. Det resultat betyder, at de to hold er helt lige i toppen af gruppen. Begge hold slutter nemlig med seks point og en samlet målscore på 3-2.

Og her kommer den specielle regel så ind i billedet. For når der er pointlighed, og begge hold har scoret lige mange mål og har samme målforskel, så skal gruppespillet afgøres med alderskriteriet. Det siger reglerne, der altså afgøres ud fra disse fire kriterier:

Pointantal Målforskel Antal scorede mål Laveste gennemsnitsalder

Ligesom det portugisiske fodboldforbund skrev det på sin hjemmeside sent i aftes. Det gælder simpelthen om at have haft den laveste gennemsnitsalder på sit hold gennem gruppespillets tre kampe ved fuldstændig point- og mållighed.

Her havde Vitoria FC så den laveste gennemsnitsalder blandt de spillere, der har været i kamp. Vitoria vinder med 25,38 år mod Sportings 26,26 år. Dermed er Vitoria videre i turneringen, mens Sporting er ude.

Det afgørende straffespark i onsdagens kamp var angiveligt tvivlsomt. I hvert fald var Sporting-staben alt andet end tilfreds efter det bitre nederlag.

- Vi er frustrerede, fordi vi føler, at vi er blevet frarøvet muligheden for at nå semifinalen. Vi gjorde, hvad vi skulle og scorede et tidligt mål, men vi kan ikke kontrollere, hvad dommeren gør, sagde cheftræner Jorge Jesus til klubbens hjemmeside efter kampen.