Southamptons anfører vil sælges

Southamptons José Fonte (th.) over for Evertons Ramiro Funes Mori (tv.). Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Den stærke forsvarsspiller José Fonte vil væk fra Southampton, siger klubbens direktør til BBC.

Pierre-Emile Højbjerg og hans holdkammerater i engelske Southampton får formentlig snart en ny anfører.

Den nuværende, José Fonte, har nemlig bedt om at blive sat på transferlisten.

Det siger klubbens sportsdirektør, Les Reed, til BBC.

Han fortæller også, at den 33-årige forsvarsgeneral har haft flere muligheder for at underskrive en forbedret aftale med klubben.

- Han har haft adskillige muligheder for at forbedre sin kontraktsituation. Han har forbeholdt sig retten til ikke at gøre det, siger Reed ifølge BBC.

- Han har gjort det meget klart, at han ønsker at undersøge sine muligheder for et skifte.

- Det er der, vi er i øjeblikket. José ønsker at forlade klubben. Han har formelt bedt om en transfer, siger Les Reed.

33-årige José Fonte har 18 måneder tilbage af den kontrakt, han underskrev med Southampton i oktober 2015.

Les Reed siger, at Southampton ikke har modtaget noget formelt bud på anføreren, som kom til klubben fra Crystal Palace i januar 2010 og siden har spillet 288 kampe.

Tidligere er blandt andre både Liverpool og Manchester United på rygteplan blevet sat i forbindelse med portugiseren.

Southampton har tabt de tre seneste kampe i Premier League.