Sportschef om valg af ny træner: - Det er ikke i mangel på bedre

Det bliver Claus Nørgaard, der fremover skal forsøge at føre SønderjyskE til tops. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen afviser, at Claus Nørgaard er valgt som træner i mangel af bedre.

Succestræneren Jakob Michelsen er fortid i Superligaklubben Sønderjyske efter skiftet til svenske Hammarby.

Og stamspillerne Janus Drachmann og Marc Dal Hende forlader klubben til sommer efter endt kontraktudløb.

Torsdag blev den tidligere assistenttræner i Brøndby og U16- og U18-landstræner Claus Nørgaard præsenteret som ny Sønderjyske-træner.

Hans Jørgen Haysen, sportschef i Sønderjyske, svarer her på fem påstande.

Påstand: I kunne ikke få nogle af ønskekandidaterne, så derfor endte det med at blive Claus Nørgaard.

- Nej, det er ikke rigtigt. Vi har været igennem en lang proces, hvor vi har været grundige.

- Vi har virkelig taget højde for de emner, vi selv så fra starten, men så sandelig også for de mange ansøgninger fra både ind- og udland.

- Så vurderede vi, hvem vi gerne ville tale med. Det har vi gjort, og da vi havde talt med Claus, fandt vi ud af, at det match var klart det bedste, så derfor blev det ham.

Påstand: Efter afskeden med Jakob Michelsen og med flere stamspillere på vej væk står I mere usikkert end i mange sæsoner.

- Vi står foran nogle muligheder, vil jeg nærmere sige. Vi ville gerne have beholdt de to spillere og træneren.

- Det har vi også villet førhen, og der må vi sige, at det, der er kommet ind, nogle gange har vist sig at være rigtigt godt.

- Det er nu en gang den proces, der er i denne fodboldverden, og det kan man ikke græde ret lang tid over. Men man er lige bitter, når det sker.

- Man må man videre, og så byder der sig nogle andre ting, som nogle gange er bedre. Det er det, vi skal se, om vi kan finde.

Påstand: Du er inderst inde skuffet og vred over, at du ikke har været i stand til at holde på Marc Dal Hende og Janus Drachmann, og at de har valgt ikke at forlænge med klubben.

- Skuffet er ikke det rigtige ord. Man bliver altid lidt ærgerlig, når man ikke kan beholde spillere, som har ydet en god indsats hos os, og man har forsøgt at forlænge.

- Når det er sagt, er jeg hverken bitter eller vred på nogen over det. Det er en del af gamet, at der er andre klubber, der blander sig hele tiden.

- De to herrer har gjort det fortræffeligt hos os. Hvis de ikke havde gjort det, havde de ikke fået den mulighed, som de nu har fået. Og så havde jeg mere været skuffet og vred.

Påstand: I tager en chance med en uprøvet cheftræner, og så krydser I fingre for, at det går godt.

- Selvfølgelig krydser vi fingre for, at det går godt. Det havde vi også gjort, hvis vi havde taget Morten Olsen ind i hans bedste år.

- Vi tager en træner ind, som vi tror på. Det er ene og alene af den grund, vi tager ham.

- Vi har også haft andre inde med langt større erfaring fra øverste ligaer i ind- og udland. Men vi valgte Claus Nørgaard, fordi han, uden at vi skulle klæde ham på, står for mange af de ting, vi tror på.

Påstand: I kan ikke holde på de største profiler, fordi I ikke vil sætte målsætningen højere, end I gør.

- Nej, det har ikke noget med det at gøre. Vores målsætning er, at vi vil lande så højt som muligt. Og så højt som muligt er helt oppe som nummer et, så vidt jeg ved.

- Men vi er også realistiske. Jeg vil hellere spille i en sådan klub end en fatamorgana-klub, der hele tiden melder noget ud, den ikke kan holde.

- Det, vi melder ud, holder vi. Vi har en masse ambitioner, og vi udvikler os fantastisk i øjeblikket som klub med de spillere og trænere, vi har.