Strudal stopper i Brøndby - her er hans nye planer

Mark Strudal på bænken for Brøndby. Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Mark Strudal har meddelt Brøndby, at han ikke ønsker at forlænge jobbet som assistenttræner. I stedet vil han forfølge drømmen om at blive cheftræner.

Superligaklubben Brøndby IF skal have ny angrebstræner til sommer.

Ifølge Ekstra Bladet har den tidligere landsholdsangriber Mark Strudal nemlig valgt at meddele sportsdirektør Troels Bech, at han ikke ønsker at forlænge som assistent- og angrebstræner på Vestegnen, når hans kontrakt udløber til sommer.

- Det har været en god tid i Brøndby, men det er også rette tid for mig at prøve noget andet, siger Mark Strudal til Ekstra Bladet.

Mark Strudal blev hentet til Brøndby i sommeren 2015 efter tæt på 10 år hos konkurrenterne fra FC Nordsjælland som både U-19 træner og angrebstræner på førsteholdet.

Her var målsætningen, at Strudal skulle hjælpe med træfsikkerheden for de blågule, og med 43 mål i 21 Superliga-kampe i indeværende sæson, ser det da heller ikke ud til, at målene mangler i Brøndby.

Men nu har Strudal altså besluttet, at han vil prøve noget nyt.

- Jeg har efterhånden været hele vejen rundt og synes, at det er rette tidspunkt at forfølge cheftrænerdrømmen, siger Mark Strudal til Ekstra Bladet.

Siden 'hjemkomsten' til Brøndby for halvandet år siden har Brøndby byttet Thomas Frank ud med tyske Alexander Zorniger på cheftrænerposten, og tyskeren står for en helt anden stil både ledelses- og spillemæssigt.

- Det her er ingen kritik af Alexander, men jeg kan konstatere, at der er blevet mindre og mindre af det, der står under arbejdsopgaver i min aftale.

Selvom beslutningen er truffet, meddeler Mark Strudal samtidig, at han agter at gøre arbejdet færdigt i Brøndby, der lige nu ligger nummer to i Superligaen.

Og mens Mark Strudal leder efter den nye trænerudfordring, kan han som angrebstræner glæde sig over, at Teemu Pukki fører topscorerlisten i Superligaen med 14 mål, mens Kamil Wilczek er nummer tre med 10 scoringer for sæsonen.