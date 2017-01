Superliga-profil svarer igen på grov kritik fra sin egen chef

Ryan Johnson Laursen i aktion for Esbjerg. (Arkiv) Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Esbjerg fB's Ryan Johnson Laursen svarer nu igen, efter klubbens sportsdirektør Ted van Leeuwen offentligt har kritiseret hans motivation.

Superligaklubben Esbjerg fB's nye sportsdirektør, Ted van Leeuwen, lægger ikke fingre imellem, når han vurderer klubbens spillere.

Det gik forleden ud over forsvarsprofilen Ryan Johanson Laursen, der igennem lang tid har været skadet og derfor ikke i stand til at spille fodbold. Noget, der ikke huer sportsdirektøren.

- Ryan har heller ikke været så motiveret, som han kunne have været, og i en bundkamp i Superligaen er vi nødt til at prioritere motiverede spillere, udtalte Ted van Leeuwen forleden til bold.dk i forbindelse med et spillerkøb.

Det har nu fået hovedpersonen til at tage til genmæle.

- Det er jo hans mening. Hvis det er det, han har set og følt, må jeg jo gøre alt for at modbevise ham og dem, som føler, jeg ikke har været motiveret, siger Ryan Johnson Laursen til BT og fastslår, at han langt fra er af samme opfattelse:

- Nej, jeg er ikke enig, men jeg må jo bare modbevise det.

Ryan Johnson Laursen vil dog ikke direkte kommentere på sportsdirektørens måde at udøve ledelse. Men den offentlige kritik har til gengæld fået Hannover-spilleren - og Ryan Johnson Laursens gode ven - Uffe Bech, til tasterne. Og han er mildt sagt ikke imponeret.

Syg udtalelse af T.V. Leeuwen @RyanJLaursen har kæmpet med skader on/off i 18 måneder. Du udtaler han mangler motivation. Sikke en leder — Uffe Manich Bech (@UffeBech) January 4, 2017

Esbjerg fB starter sæsonen efter vinterpausen med en kamp mod Sønderjyske d. 17. februar.