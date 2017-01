Brasiliansk fodboldhold spiller første kamp efter flystyrt

Efter det tragiske flystyrt er det brasilianske fodboldhold Chapecoense klar til at gå på banen igen.

Den hårdt prøvede brasilianske fodboldklub Chapecoense er igen klar til at spille fodbold.

Holdet går efter planen på banen igen 21. januar i en træningskamp mod hjemlandets Palmeiras, skriver klubben ifølge nyhedsbureauet AFP.

Chapecoenses nye præsident, Plinio David De Nes Filho, er glad for at klubben nu igen skal spille fodbold, fortalte han på en pressekonference torsdag.

- Kampen mod Palmeiras er en gestus, og det viser solidariteten og storheden fra Palmeiaras, der har hjulpet klubben med at blive genetableret i en tid med stor sorg.

Det bliver klubbens første kamp siden flystyrtet.

Klubbens bedste hold blev på det nærmeste udslettet, da deres fly faldt ned, da holdet var på vej til en kamp i Columbia.

19 af holdets 24 spillere døde under flystyrtet. Holdet var på vej til den største kamp i klubbens historie, finalen i den sydamerikanske cupturnering Copa Sudamericana, da deres fly styrtede til jorden.

I alt 71 af de 77 personer om bord på flyet omkom.

Onsdag præsenterede klubben Douglas Grolli, Nadson og Rossi som de første tre nye spillere til holdet.

Det ventes, at de tre nye spillere får følgeskab af yderligere 17 spillere. En lang række spillere fra hele verden har stillet sig til rådighed for klubben, der har haft 90 spillere i kikkerten.

Der er håb om, at to af de overlevende fra flystyrtet kan komme til at spille fodbold igen. To pladser på holdet vil derfor blive dedikeret til dem.

En tredje overlevende spiller har fået amputeret en del af sit ben. Han er blevet tilbudt en rolle i klubben, ligesom hans trøjenummer er fredet til evig tid.