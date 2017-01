José Mourinho vil have indført videoteknologi

José Mourinho taler varmt for videoteknologi i fodbold, så dommerne kan få en ekstra hjælp. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Videoteknologi er vigtig i kampen for at hjælpe fodbolddommerne mest muligt, mener José Mourinho.

Skepsis må ikke stå i vejen for udvikling.

Det mener Manchester United-manager José Mourinho, som nu taler varmt om videoteknologi i fodbold.

- Vi har brug for det. Professionelle skal ikke tabe eller vinde kampe eller titler, fordi man afviser udviklingen.

- Desuden har dommere brug for og fortjener beskyttelse. De har brug for teknologien til at hjælpe dem, beskytte dem og støtte dem, siger José Mourinho.

Tidligere har blandt andre Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, og midtbanestjernen Luka Modric udtalt sig kritisk om videoteknologi, efter de stiftede bekendtskab med det under VM for klubhold.

Ved klub-VM testede Det Internationale Fodboldforbund for første gang brugen af videoteknologi.

- Min personlige mening er, at det kan skabe forvirring, men hvis det er Fifas fremgangsmåde, så må vi vænne os til det, sagde Zinedine Zidane efterfølgende.