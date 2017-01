Leicester-spiller kåret til årets afrikanske spiller

Riyad Mahrez vandt mesterskabet med Leicester sidste sæson og blev hædret for sin indsats på vejen dertil. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichels holdkammerat vipper Aubameyang af pinden ved kåringen af Afrikas bedste spiller i 2016.

Riyad Mahrez fra Algeriet og Leicester City er torsdag kåret som årets afrikanske spiller.

Den 25-årige angriber vinder afstemningen foran 2015-vinderen, Pierre-Emerick Aubameyang fra Gabon og Borussia Dortmund. Liverpool-angriberen Sadio Mané fra Senegal bliver treer, skriver Reuters.

- Det er en stor ære, jeg er lykkelig og tilfreds. Jeg takker alle mine holdkammerater hos Leicester og Algeriet, siger Mahrez ved prisoverrækkelsen.

Mahrez tilskrives en stor del af æren for, at Leicester City i sæsonen 2015/16 leverede en af de største overraskelser nogensinde i engelsk fodbold ved at vinde mesterskabet.

Inden sæsonen begyndte blev Leicester med Kasper Schmeichel på mål udråbt som kandidat til at rykke ned.

Hos bookmakere kunne man få indsatsen 5000 gange igen, hvis man satsede på Leicester som vinder af Premier League.

Men eksperterne blev sat til vægs.

Blandt andet fordi Mahrez, der var med i 37 af sæsonens 38 kampe, scorede 17 mål og lagde op til yderligere ti scoringer.

Egyptens Mohamed Salah fra AS Roma og Algeriets Islam Slimani, der også tørner ud for Leicester, var også nomineret til prisen.

Ti fodboldeksperter og 54 landstrænere har stemt på deres favoritkandidat.

Resultatet blev offentliggjort torsdag ved det afrikanske fodboldforbunds årlige prisuddeling. Seancen fandt sted i Nigerias hovedstad, Abuja.

Riyad Mahrez blev i 2016 også kåret som årets spiller i Premier League af spillerforeningen PFA.