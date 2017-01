Arsenal sænker danskerklub med sent mål i FA Cuppen

Olivier Giroud var igen manden, der måtte afgøre kampen for Arsenal. Foto: Alan Walter / Scanpix Denmark

Anders Lindegaard varmede bænken, og Simon Makienok fik et kvarter, da Preston tabte 1-2 til Arsenal.

Med nød og næppe undgik Arsenal at skulle spille FA Cup-omkamp mod danskerklubben Preston fra The Championship, Englands næstbedste række.

Takket være et sent sejrsmål af Olivier Giroud hentede London-klubben en 2-1-sejr på udebane og er dermed klar til fjerde runde af FA Cuppen.

Prestons danskere, Anders Lindegaard og Simon Makienok Christoffersen, startede på bænken. Makienok fik det sidste kvarter på banen.

Før kampen havde Arsenal-manager Arsène Wenger understreget, at FA Cuppen er vigtig for Arsenal, men det var ikke til at se i hele første halvleg. Her kunne Preston nemlig have punkteret kampen.

Allerede efter syv minutter lurede en lille sensation, da hjemmeholdet bragte sig i front.

En fremragende stikning fra Aiden McGeady splittede Arsenals forsvar ad, og efter tilfældigheder i feltet endte bolden hos Callum Robinson, som sendte bolden i kassen.

Preston havde også en kæmpe mulighed for at komme på 2-0 midtvejs i første halvleg, men målscorer Robinson kiksede en ellers simpel tværaflevering foran mål.

Efterfølgende måtte Arsenals Nacho Monreal redde bolden på stregen, og de prominente gæster var heldige med kun at være et mål nede ved pausen.

Derfor ramte det også hjemmeholdet som et slag i ansigtet, at Arsenal allerede i første minut af anden halvleg udlignede via et knaldhårdt spark fra kanten af feltet fra Aaron Ramsey.

Det var startskuddet til et tungt Arsenal-pres.

Trods flere muligheder måtte sejrsmålet vente helt til det 89. minut, da Lucas Perez' hælaflevering fandt frem til Olivier Giroud, som omsatte chancen til 2-1-målet.

Inden målet havde hjemmeholdet sendt Simon Makienok på banen. Tometermanden viste flere gange prøver på sin imponerende fysik, men han bragte sig ikke i en farlig situation i løbet af sit kvarter på banen.