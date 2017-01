Morten Nordstrand afgør australsk danskeropgør

Morten Nordstrand og Thomas Kristensen spillede sammen i blandt andet FC København. Foto: Scanpix

Morten Nordstrand scorede sejrsmålet, da Newcastle Jets vandt ude over Brisbane Roar med Thomas Kristensen.

Fodboldspilleren Morten Nordstrand fik det sidste ord, da han natten til lørdag dansk tid tørnede sammen med sin tidligere klubkammerat i blandt andet FC København, Thomas Kristensen, i den australske liga.

33-årige Morten Nordstrand fra Newcastle Jets scorede sejrsmålet til 3-2 kort før tid, da hans hold besejrede Brisbane Roar på udebane.

Den tidligere landsholdsangriber gik cirka fem minutter før tid op i en luftduel med Brisbane-målmand Michael Theo, der tabte bolden ned for fødderne af danskeren.

Det gør man ikke ustraffet mod den tidligere topscorer i Superligaen, og Morten Nordstrand huggede til og scorede sit tredje ligamål i sæsonen.

Michael Theo fik efterfølgende et gult kort for protester. Målmanden mente, at han blev generet af Morten Nordstrand i forbindelse med scoringen.

Thomas Kristensen blev skiftet ud 25 minutter før tid, og fra bænken kunne han se sin jævnaldrende landsmand score sejrsmålet, inden Nordstrand selv blev skiftet ud kort før tid.

Morten Nordstrand og Thomas Kristensen har spillet sammen i både Lyngby, FC Nordsjælland, FC København og på Danmarks landshold.

Med sejren rykkede Newcastle Jets op på en sjetteplads i ligaen, hvor de seks bedste hold går videre til slutspillet. Brisbane Roar er nummer fire.