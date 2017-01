Ståle Solbakken bekræfter dialog om landstrænerjob

Ståler Solbakken bekræfter at han er i spil til jobbet som Norges landstræner. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

FCK-træner Ståle Solbakken bekræfter, at han er i dialog om jobbet som Norges kommende landstræner.

FC Københavns træner, Ståle Solbakken, er i dialog med Det Norske Fodboldforbund (NFF) om jobbet som landstræner i Norge.

Det bekræfter Solbakken over for den norske tv-station NRK i forbindelse med en idrætsgalla lørdag, skriver nyhedsbureauet NTB.

Solbakken siger, at han er i kontakt med Nils Johan Semb, der er Det Norske Fodboldforbunds topfodboldchef.

- Jeg har snakket lidt med Nils Johan Semb, det har jeg. Men vi er ikke i mål på nogen som helst måde, siger Solbakken.

Den 48-årige norske træner ønsker en hurtig afklaring.

- Jo hurtigere, jo bedre. Jeg har ikke mere at sige om det. Egentlig er der ikke mere at sige, lyder det fra FCK-træneren.

Ståle Solbakken blev allerede sat i forbindelse med jobbet, mens en presset Per-Mathias Høgmo endnu sad på posten.

Da 57-årige Høgmo så trak sig som landstræner midt i november, tog rygterne om Solbakken som mulig afløser til, selv om FCK fastholdt, at man ikke ville slippe Solbakken inden kontraktudløb i sommeren 2018.

Trods disse udmeldinger er der altså stadig en lun linje mellem Solbakken og Nils Johan Semb.

FCK-manageren har tidligere været på vej mod det norske landstrænerjob, som han skrev under på at ville overtage i 2012, mens han var i gang med sin første periode hos FCK.

Men et tilbud fra bundesligaklubben FC Köln var for fristende, og Solbakken fik lov til at slippe ud af forhåndsaftalen med Norge for at forfølge drømmen i Bundesligaen.

Det blev aldrig en succes, og efter en fyring både i Köln og efterfølgende i engelske Wolverhampton endte Solbakken atter i FCK i sommeren 2013.

Også den tidligere svenske landstræner Erik Hamrén er blevet nævnt som en potentiel norsk landstræner.