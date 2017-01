Argentinsk angrebsduo sørger for sikker Juventus-sejr

Juventus' Paulo Dybala og Gonzalo Higuain scorede begge i kampen mod Bologna. Foto: GIORGIO PEROTTINO / Scanpix Denmark

Gonzalo Higuain scorede to gange og Paulo Dybala en enkelt gang, da Juventus vandt 3-0 over Bologna i Serie A.

Topholdet Juventus lod sig ikke skræmme af, at alle konkurrenterne i Serie A's top-7 havde vundet tidligere på weekenden.

Søndag aften snuppede Juventus nemlig sæsonens 15. ligasejr i kamp nummer 18, da Bologna overbevisende blev fejet af banen med 3-0 i Torino.

Det var de to argentinere Gonzalo Higuain og Paulo Dybala, som stod bag kampens tre mål.

Det første af dem kom allerede efter seks minutter, da Gonzalo Higuain afsluttede med en helflugter på et lob-oplæg af Miralem Pjanic.

Efter et kvarter kunne argentineren være blevet dobbelt målscorer, men hans hovedstød sneg sig uden om stolpen.

2-0-målet lå længe og ventede i luften, men det kom først fem minutter før pausen. Her fik Juventus tildelt et straffespark, og det omsatte Paulo Dybala stensikkert.

Dermed var kampen reelt afgjort ved pausen.

Juventus var uden veteranmålmanden Gianluigi Buffon, men afløseren Neto var næsten arbejdsløs.

Hans kollega i den anden ende, Bologna-målmand Antonio Mirante, havde til gengæld nok at lave - og han slap godt fra det meste.

Efter 55 minutter var han dog chanceløs, da backen Stephan Lichtsteiner strøg til baglinjen og lagde bolden ind i feltet til Gonzalo Higuain, der let headede den i mål. Det var hans 12. ligamål i sæsonen.

Juventus har med sejren fire point mere samt en kamp til gode i forhold til AS Roma, der er nærmeste konkurrent i Serie A.

AC Milan vandt tidligere søndag aften med 1-0 på hjemmebane over Cagliari på et sent mål af angriberen Carlos Bacca.