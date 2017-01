Barcelona snubler mod Villarreal og sakker bagud

Barcelona og Villereal delte point i søndagens opgør. Foto: JOSE JORDAN / Scanpix Denmark

Villarreal tilføjede FC Barcelona endnu en skuffelse, da man spillede 1-1 mod mestrene i den spanske liga.

Der er grus i maskineriet hos de spanske mestre fra FC Barcelona, og søndag løb holdet ind i endnu en skuffelse, da det blev til 1-1 ude mod Villarreal.

Pointtabet betyder, at Barcelona er fem point efter Real Madrid på førstepladsen, og Real Madrid har endda spillet en kamp færre end catalonierne.

Det blev en medrivende indledning, hvor begge hold gik i offensiven for at jagte føringen.

Efter et kvarters spil kunne det let have stået 2-2, men manglende skarphed og et par blokeringer i sidste sekund sørgede for, at det fortsat var 0-0.

Chanceinfernoet aftog herefter en smule i den velspillede kamp, men mulighederne opstod løbende.

Barcelona var som vanligt dominerende i boldbesiddelse, og holdet tilspillede sig også lidt flere chancer end hjemmeholdet.

Alligevel endte en underholdende første halvleg uden scoringer.

De forsvarende mestre kom godt ud til anden halvleg. Der var fart i spillet, og det var målsøgende, men Villarreals kontramaskine straffede gæsterne efter fem minutter.

Venstrebacken Lucas Digne lavede en fejlaflevering lidt uden for Villarreals felt, og omkring ti sekunder senere sendte Nicola Sansone hjemmeholdet i front med 1-0 efter oplæg fra Alexandre Pato på en kontra.

Barcelona intensiverede presset, og med 20 minutter igen blev udeholdet snydt for et soleklart straffespark, da Bruno Soriano helt bevidst blokerede et skud fra Lionel Messi med hånden.

Dramaet var skudt i gang. Minuttet efter ramte Messi indersiden af stolpen, og atter et minut senere appellerede Villarreal for et straffespark i den anden ende, da Javier Mascherano havde hånd på bolden i feltet.

Dommeren var under voldsomt pres fra især Barcelona-spillerne i resten af kampen, men på tærsklen til tillægstiden afværgede Messi den helt store katastrofe.

Argentineren hamrede et frispark helt op i krydset, og så fik mestrene trods alt et point med hjem.