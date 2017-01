Barcelona-træner efter endnu en uafgjort: Vi skal kæmpe hårdere for mesterskabet

Luis Enrique (tv.) måtte vente helt til det 90. minut på en udligning. Foto: Juan Carlos Cardenas / Scanpix Denmark

Kampe som søndagens remis mod Villarreal skal vindes, hvis mesterskabet skal i hus, siger Luis Enrique.

FC Barcelona smed søndag aften på ny point i Primera Division via 1-1 på udebane mod Villarreal, så det forsvarende mesterhold nu har fem point op til Real Madrid, som ovenikøbet har spillet en kamp færre.

Barcelonas cheftræner, Luis Enrique, så mange gode momenter i søndagens remis, men han vil have sine spillere til at kæmpe endnu hårdere i jagten på det tredje mesterskab på stribe.

- Vi havde uden tvivl fortjent at vinde kampen. Vi spillede godt. Men vi er ikke inde i en positiv stime, og vi skal gøre endnu mere for at vinde kampe som denne, siger Luis Enrique ifølge AFP.

- Vi har stadigvæk halvdelen af sæsonen tilbage, og vi vil kæmpe vores chance for mesterskabet - det kræver, vi kommer tilbage på sejrssporet, siger Enrique.

Han vil ikke hænge spillere ud efter 1-1-kampen i Villarreal, hvor Lionel Messi først i det 90. minut sikrede et point med et flot frisparksmål.

- Jeg vil ikke kritisere spillerne. Vi skal spille på samme måde, men med et andet resultat, siger Enrique.

Angriberen Luis Suarez ærgrer sig over pointtabet.

- Vi smed to point, konstaterer han.

- Vi ved, at vi er Barcelona, og vi er forpligtet til at kæmpe for alle titler, siger uruguayaneren.

Barcelona har spillet uafgjort i tre af de seneste fem ligakampe.