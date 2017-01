FIFA kårer: Her er verdens bedste fodboldspiller 2016

Ronaldo er verdens bedste fodboldspiller 2016. Foto: TV 2 SPORT / Scanpix

Cristiano Ronaldo kan nu kalde sig verdens bedste fodboldspiller kåret af både fodboldjournalister og FIFA.

Nu er det ikke længere kun fodboldjournalisterne bag Ballon d'Or-kåringen, der mener, at Cristiano Ronaldo var verdens bedste i 2016.

Mandag blev den portugisiske Real Madrid-stjerne også kåret til verdens bedste i det forgangne år af Det Internationale Fodboldforbund, FIFA.

Ronaldo modtog hæderen ved et stort anlagt prisshow i Zürich, som FIFA i al beskedenhed havde promoveret som "The Best FIFA Football Awards".

Cristiano Ronaldo kåret til verdens bedste spiller. Foto: RUBEN SPRICH / Scanpix Denmark

I december modtog Ronaldo også hæderen som verdens bedste i Ballon d'Or-kåringen, hvor det er verdens fodboldjournalister, som stemmer.

Fra 2010 til og med kåringen sidste år havde FIFA og folkene bag Ballon d'Or slået sig sammen i en fælles kåring, men det samarbejde er ophørt, og derfor er der nu to priser for verdens bedste fodboldspiller igen.

Med en Champions League-triumf og en EM-titel tilføjet meritlisten i 2016 var Ronaldo på forhånd udråbt som storfavorit til titlen, og hans nærmeste og evige rival, Lionel Messi fra FC Barcelona, var end ikke mødt op i Zürich.

I 2015/2016-sæsonen scorede Ronaldo 35 mål i 36 ligakampe og blev topscorer i Champions League med 16 mål i 12 kampe. Ved sommerens EM scorede han tre gange på vejen til Portugals triumf.

Grundet skaden, han pådrog sig i EM-finalen, kom han lidt sent i gang med indeværende sæson. Han har hidtil leveret 11 mål i 12 ligakampe samt to scoringer i seks kampe i Champions League.

Den portugisiske angriber scorede senest et enkelt mål, da Real Madrid lørdag besejrede Granada med 5-0 i den spanske liga.

Her fører Real Madrid med fire point ned til Sevilla og fem point til Barcelona. Hovedstadsklubben har spillet en kamp færre end de to forfølgere.

Titlen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller gik til amerikaneren Carli Lloyd for andet år i træk.