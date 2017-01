Medie: Chelsea vil byde på Kjær – kan blive dyreste dansker nogensinde

Simon Kjær er angiveligt kommet i søgelyset hos Chelsea Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Simon Kjærs succes i Fenerbache kan bane vejen til Premier Leagues tophold, hvis man skal tro et stort italiensk medie.

Ifølge den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, er Premier Leagues tophold Chelsea igang med at gøre kur til Fenerbache og klubbens danske landsholdsspiller, Simon Kjær.

Et muligt skifte, der i givet fald ville være det største køb af en dansk spiller nogensinde - med en estimeret transfersum på over 130 millioner danske kroner.

Simon Kjær har med 20 kampe fra start i både den tyrkiske liga og Europa League været blandt de første på holdkortet for Fenerbache, så klubben vil med al sandsynlighed kræve en betragtelig sum fra eventuelle købere, hvis den danske forsvarsspiller skal have lov til at skifte.

Chelsea ejer i forvejen rettighederne til en anden dansk landsholdsforsvarer, Andreas Christensen, der i øjeblikket er lejet ud til Borussia Münchengladbach.

Den engelske storklub har med Antonio Conte i spidsen haft en solid defensiv i denne sæson. I 20 ligakampe har de kun lukket 15 mål ind i Contes 3-4-3 formation.

Det er angiveligt den formation, Conte har luret, danskeren vil passe godt til. Inden sin tid i Fenerbache har Kjær spillet i de europæiske klubber Palermo, Wolfsburg, Roma og Lille.