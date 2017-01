Storholdene undviger hinanden i FA Cup-lodtrækning

Tottenham og Chelsea møder begge lavere rangerede hold i næste runde af FA Cuppen. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Premier League-holdene fik gode lodtrækninger til fjerde runde i FA Cuppen.

Mandagens lodtrækning til FA Cuppens fjerde runde fik kun det lokale mundvand hos tilhængerne i et par mindre klubber til at løbe.

Ingen af Englands storklubber trak hinanden, men flere mindre klubber har en god oplevelse i vente.

Set med danske briller kom der et par interessante opgør ud af bowlen.

Den danske målmand Jakob Haugaard skiftede i weekenden på en lejeaftale fra Stoke til Wigan, men trods skiftet til næstbedste række kan han måske se frem til en stor kamp.

Wigan trak nemlig mægtige Manchester United.

Haugaard debuterede og imponerede lørdag for Wigan, og han håber givetvis på, at han også får lov til at vogte målet, når Wigan drager til Old Trafford.

Andreas Bjelland og Lasse Vibe i Brentford i næstbedste række står også over for noget af en mundfuld. Holdet skal til Stamford Bridge for at møde Premier Leagues førerhold, Chelsea.

Lodtrækningen for de største Premier League-klubber ser således ud: