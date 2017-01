Superliga-profil kan ikke mere: Stopper karrieren omgående

Tommy Bechmann stopper karrieren som fodboldspiller. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

35-årige Tommy Bechmann lægger støvlerne på hylden til fordel for et job som tv-kommentator.

Sønderjyskes Tommy Bechmann stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Det oplyser Sønderjyske i en pressemeddelelse.

35-årige Bechmann nåede en lang karriere og fik også pæn succes på et udlandsophold i Tyskland. De seneste år har skader dog fyldt en del for den blonde angriber.

- Tommy Bechmann har i de senere år været udfordret af mange skader, og det er klart, at det også slider på kroppen. Sønderjyske og de lyseblå fans og sponsorer har været begavet og beriget af at have haft en fantastisk sportsmand som ham i klubben, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Tommy Bechmanns karriere har bragt ham til Sønderjyske fra Aarhus Fremad og Esbjerg over Vfl Bochum og SC Freiburg.

Han nåede at blive delt topscorer i Superligaen i 2003/2004, hvor han scorede 19 mål for Esbjerg.

Bechmann skal fremover være ekspertkommentator på TV, oplyser Sønderjyske i pressemeddelelsen.

Det bliver dog ikke oplyst, hvilken tv-station der får glæde af Tommy Bechmann.