Superligaklub tæt på at blive solgt efter kæmpe underskud

Det har kostet dyrt for klubben nord for København at have Superliga-ambitioner. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Et underskud på 25 millioner var på dagsordenen, da Lyngby Boldklub A/S holdt ordinær generalforsamling

Tallene er blodrøde i superligaklubben Lyngby.

Selskabet bag klubben, Lyngby Boldklub A/S, leverede således mandag et underskud på 25 millioner kroner før skat i regnskabet, der dækker 2015/16-året.

Det meddelte klubben på sin officielle hjemmeside mandag, efter at klubben tidligere mandag afholdt ordinær generalforsamling.

Regnskabet afviger fra det forventede underskud med 3,3 millioner kroner, skriver klubben.

Egenkapitalen i selskabet var fra 30. juni negativ med 5,7 millioner kroner, og i meddelelsen kalder klubbens ledelse situationen for "utilfredsstillende".

Et stort antal af superligaklubbens aktionærer takkede i december ja til et tilbud fra en gruppe investorer om at afhænde deres aktier, så klubben kunne blive solgt.

Ifølge bold.dk var to tredjedele af aktionærerne dengang indstillet på at sælge deres aktier.

Klubbens største aktionær, Hellerup Finans, meddelte i november 2016, at man ville skille sig af med alle sine aktier inden for et år.

Torben Jensen, bestyrelsesformand i Lyngby Boldklub A/S, beroliger i meddelelsen omgivelserne.

- Klubben vil fortsat blive tilført kapital frem mod det salg af Lyngby Boldklub, som allerede er i fuld proces. Det er et salg, der vil tilføre kapital til Lyngby Boldklub og som er godt hjulpet på vej af gode resultater i Alka Superligaen i den netop afsluttede efterårssæson, siger Torben Jensen i meddelelsen.

I meddelelsen fremgår det, at det store underskud skyldes "manglende opfyldelse af omsætningsmålene "i konsulenthuset" samt generelt manglende sponsorindtægter.

- Derudover har ledelsen hele vejen gennem regnskabsåret prioriteret oprykningen til Superligaen over alt andet, og derfor ligger der en tung udgiftspost til delvis grund for det regnskab, skriver klubben.

På vej i amerikanske investorhænder

Allerede i regnskabet skrev bestyrelsen, at man var langt i processen omkring et muligt salg af klubben, og nu bekræfter bestyrelsesformand Torben Jensen, at det er en amerikansk investorgruppe, der forhandles med.

Det skriver Torben Jensen i en mail til finans.dk.

Han forklarer, at investorgruppen har underskrevet et såkaldt "letter of intent" om at købe hele klubben for 45 millioner kroner.

- Vi har indgået et "Letter of intent" med en potentiel og meget seriøs købergruppe, og det er vores håb, at handlen kan gennemføres inden udgangen af januar 2017.

- Vi er langt i forhandlingerne med flere, der vil medføre en kapitaltilførsel til Lyngby Boldklub. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at klubbens fremtidige drift ikke er livsafhængig af, at forhandlingerne udmunder i et salg, siger Torben Jensen.

Han nævner, at hvis en handel mod forventning ikke gennemføres, så har Hellerup Finans A/S forpligtet sig til at fortsætte med at tilføre kapital.