Zlatan hev atletik-træner i retten efter muskel-kommentar: Nu er dommen faldet

Zlatan Ibrahimovic tog flere kilo muskler på, da han spillede i Juventus, hvilket førte til Ulf Karlssons kommentar. Foto: ANDREAS SOLARO / Scanpix Danmark

En svensk atletiktræner er blevet dømt for injurier, efter han har insinueret, at Zlatan Ibrahimovic er kommet unaturligt til en stor muskelforøgelse.

Hvis man beskylder nogen for at dope sig, må man også have beviser til at bakke det op. Det må den tidligere atletiklandstræner for Sverige, Ulf Karlsson, konstatere.

Han er mandag blevet dømt for injurier mod Zlatan Ibrahimovic for udtalelser, som han gav i april sidste år. Ved en offentlig paneldebat om doping insinuerede Karlsson, at Zlatan Ibrahimovic havde taget så mange kilo muskler på i sin tid i Juventis, at det var unaturligt på så kort tid.

Kommentaren, som Ulf Karlsson er blevet dømt for lød sålede:

- Zlatan gik 10 kilo op i muskler på et halvt år i Juventus. Det er umuligt at gøre på så kort tid, sagde den tidligere landstræner ved debatten.

Den bemærkning tog Zlatan Ibrahimovic ikke let på. Via sin advokat krævede han en undskyldning, og han meldte samtidig ud, at han ville lægge sag an mod Ulf Karlsson.

Og den sag har mandag nået en afgørelse. Byretten har fundet Karlsson skyldig i injurier, og han skal betale 60 dagbøder af 400 svenske kroner. I alt cirka 19.000 danske kroner.

Karlsson var anklaget for injurier i to tilfælde, da han også uddybede sin kommentar til en svenske avis efterfølgende. Det var dog kun kommentaren i paneldebatten, som han blev dømt for.

Karlsson har siden undskyldt sin kommentar og forklaret, at det ikke handlede om at beskylde Zlatan Ibrahimovic for doping men derimod at åbne en generelt debat.