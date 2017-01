Dansk landstræner advarer: Folk kan blive trætte af fodbold

Landstræner Åge Hareide er skeptisk overfor den VM-udvidelse, FIFA netop har offentliggjort. Han frygter fodboldtræthed blandt tilskuerne.

FIFA-toppen glæder sig utvivlsomt over, at forbundet i dag blev enige om at udvide VM-slutrunden med 16 hold fra 2026.

32 nationer bliver til 48, men det ser den danske landstræner langt fra som en god løsning.

- Først udvidede de EM, nu VM og de har tidligere gjort det med Champions League. Man skal passe på med at fylde kalenderen helt op, så der stort set er kampe hver eneste dag, for så tror jeg folk kan blive trætte af hele produktet, siger Åge Hareide til TV 2 SPORT.

- Det handler i bund og grund om at fylde sendeplanerne med mange kampe. Det betyder penge i kassen. For mig at se, ser det dog ud til, at pengegalloppen i fodboldverden aldrig vil stoppe.

- Det vigtige for fodbolden er at have vigtige kampe. Store kampe. Det er det, folk vil have. Jeg tror mere på, at gøre programmet mere ”spids”, så EM og VM eksempelvis har for mange kampe og uddør, lyder kritikken fra landstræneren.

EM-udvidelsen var ikke en succes

Den nye VM-struktur kommer til at betyde, at der fra 2026 vil være 16 grupper med 3 hold i hver. Herfra går de to bedste videre til 1/16-finalerne, hvorefter resten af turneringen byder på knald eller fald.

Dermed skal det hold, der når helt til finalen ikke spille flere kampe end i dag (7 kampe), og VM kan afvikles på lige så mange dage, som det kommende VM i 2018 bliver (32 dage).

I videoen øverst i artiklen kan du se FIFA-præsident Gianni Infantino forklare, hvorfor VM bliver udvidet.

Ved sommerens EM-slutrunde så man for første gang, hvordan et europamesterskab med 24 hold i stedet for 16 fungerede. Og det var langt fra succesfuldt, mener Åge Hareide.

- Jeg er skeptisk, for jeg synes ikke at udvidelsen af EM gav noget positivt fodbold. Der blev for mange betydningsløse kampe og for mange kampe, der endte uafgjort fordi det var nok til at gå videre. EM skreg efter betydningsfulde kampe.

- Hvis de lykkes med at lave en turneringskonstruktion ved VM, hvor kampene bliver betydningsfulde, så kan det måske være, at jeg ændrer en smule mening, siger Hareide.

Om nordmanden er landstræner for Danmark i 2026 er nok tvivlsomt, men alligevel glæder han sig en smule over, at det for nationer på Danmarks størrelse, nu formentlig bliver lettere at komme med til VM.

- Man ved jo endnu ikke, hvor mange ekstra pladser, Europa vil få tildelt. Jeg tror både at Asien, Afrika, Sydamerika og Oceanien vil kræve flere pladser. Vi må håbe, at Europa får flere pladser, for så vil det have stor betydning og øge chancerne for en nation som Danmark for at komme til VM, siger Åge Hareide.