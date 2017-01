Den nye Jamie Vardy? Arsenal køber fyret fabriksarbejder

Arsene Wenger har spottet et ungt talent i en liga, der er langt fra Premier League Foto: Andrew Couldridge / Scanpix Denmark

Fodboldklubben Arsenal satser på, at 20-årige Cohen Bramall kan klare springet til Premier League fra den sjettebedste række i England

Der er ikke noget at sige til, hvis 20-årige Cohen Bramall kniber sig armen for tiden.

Nu kan Bramall nemlig sige helt farvel til livet som fabriksarbejder ved bilkoncernen Bentley - og goddag til livet som professionel fodboldspiller i én af Englands største klubber.

Arsenal har på klubbens hjemmeside annonceret købet af den unge venstreback, i første omgang til klubbens U23-hold, men med håb at man kan udvikle ham til en værdifuld Premier League-spiller.

- Han har fantastisk fart, et godt venstreben og et brændende ønske om at klare sig godt. Han er helt generelt et særdeles spændende talent, siger Arsene Wenger ifølge Reuters om det nye indkøb.

En ny Vardy?

Hvis Bramall formår at klare springet fra Hednesford Town i Northern League Premier Division til en klub i Premier League, så vil han ikke være den første.

Leicester Citys topangriber Jamie Vardy var i sidste sæson en afgørende spiller for det hold, der endte med at vinde mesterskabet. Også selvom Vardy i flere år gjorde sig som deltidsfodboldspiller i de lavere rækker, sideløbende med et job på en protese-fabrik.

- Det er først og fremmest en mental test - elsker du fodbold nok? Er du klar til at klar til at kæmpe for at vise at du er for god til det niveau?, siger Arsene Wenger om fodbold i de lavere rækker, og roser i samme ombæring sine spillere Olivier Giroud og Laurent Koscielny for at have været igennem lignende scenarier.

Sidste sæson forsøgt Arsene Wenger og Arsenal ifølge Reuters også at skrive kontrakt med Leicesters Jamie Vardy.