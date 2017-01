Fra 32 til 48 hold: Det betyder den nye VM-struktur

Yderligere 16 hold skal kæmpe om VM-trofæet fra 2026. Foto: Bernd Weissbrod / Scanpix Denmark

Når FIFA udvider VM med 16 hold, betyder det flere kampe for tilskuerne, men ikke for de enkelte hold - og måske en risiko for nye fodboldskandaler.

Tirsdag formiddag var der formentlig jubel, som havde man vundet et verdensmesterskab i mange små fodboldforbund rundt omkring på kloden.

Her blev resultatet af FIFAs længe ventede afstemning om en udvidelse af de fremtidens VM-turneringer nemlig offentliggjort fra det internationale fodboldforbunds hovedkvarter i Zürich - og det var en afgørelse, der kan få små forbund til at drømme stort.

De 37 medlemmer af organisationens øverste råd med præsident Gianni Infantino i spidsen vedtog således enstemnigt, at fremtidens VM-slutrunder skal have deltagelse af yderligere 16 hold.

Dermed bliver den forventede udvidelse fra 32 til 48 hold altså en realitet og alverdens fodboldfans skal til at vænne sig til en ny turneringsstruktur fra 2026:

48 hold fordelt på 16 grupper á tre hold, hvoraf de to bedste går videre til 1/16-finalerne.

Lige siden FIFA-præsident Gianni Infantino overtog posten fra skandaleombruste Sepp Blatter sidste år, har en udvidelse af VM, der især skulle tilgodese mindre fodboldnationer, været på tale.

Derfor er dagens afgørelse da heller ingen overraskelse for Tipsbladets redaktør, Troels Bager Thøgersen, der spår, at det netop er de mindre fodboldnationer, der kommer til at nyde godt af en VM-turnering med halvanden gang så mange hold.

Magten i fodbold flyder væk fra Europa og Sydamerika Troels Bager Thøgersen

- Infantino har lovet det, da han blev valgt til FIFA-præsident sidste år, og der er mange lande i verden, der gerne vil med til VM, siger Thøgersen.

- Det forlyder, at Afrika, Asien og til dels Nordamerika får de fleste af de her 16 ekstra pladser. Det handler om, at magten i fodbold flyder væk fra Europa og Sydamerika, hvor den snart sagt altid har ligget, og det her er endnu et skridt på dén vej.

Tipsbaldets redaktør vurderer dog, at danske fodboldfans heller ikke i fremtiden skal forvente, at Danmark bliver fast inventar ved VM.

- Hvis der kommer ekstra pladser til Europa, bliver det nok kun et par stykker, så vores odds bliver nok kun en smule bedre. Der er nok mange i Danmark, der godt kunne tænke sig at kvalificere sig efter den gamle model, hvor man får det sportsligt stærkeste VM.

Vi får færre store kampe og et rigtigt underligt gruppespil Troels Bager Thøgersen

De 211 medlemslande har haft fem modeller at vælge imellem i den foreslåede omstrukturering af fremtidens VM-slutrunder; to med 40 hold og to med 48 hold, foruden den nuværende med 32 hold.

Valget faldt altså på "48 hold á 16 grupper"-modellen, som betyder, at antallet af VM-kampe stiger fra de nuværende 64 til i alt 80, men samtidig gør, at det enkelte hold fortsat skal spille højest syv kampe - to gruppekampe, 1/16-finale, 1/8-finale, kvartfinale, semifinale og finale - som i det nuværende format.

Der er nogle sportslige problemer ved det her format Troels Bager Thøgersen

Troels Bager Thøgersen er dog ikke begejstret for den nye turneringsstrukur.

- Vi får færre store kampe og et rigtigt underligt gruppespil, hvor to hold mødes i den sidste spillerunde mens det tredje hold sidder over. Det åbner desværre for, at de to hold kan spekulere i at få et resultat og gå videre, som man for eksempel så ved VM 1982 (hvor Tyskland og Østrig begge gik videre med en tysk 1-0-sejr efter en skandaløs kamp, red.), så der er nogle sportslige problemer ved det her format, slutter Troels Bager Thøgersen.