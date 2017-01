Lønnen mangler: Laudrups klub i økonomiske problemer

. Foto: KARIM JAAFAR / Scanpix Denmark

Michael Laudrups klub Al-Rayyan mangler penge og er bagud med lønnen til spillere og trænere. Laudrup forventer bedre tider.

Da Michael Laudrup for 100 dage siden skrev kontrakt med den qatarianske klub Al-Rayyan, overtog han et hold med penge og sportslig succes.

Men sådan er det ikke i dag. Klubben ligger på en skuffende fjerdeplads i ligaen, men endnu værre ser det ud udenfor banen.

Som følge af Qatars økonomiske nedgang får klubben ikke længere samme tilskud fra staten, og det betyder, at klubben akut mangler penge. Det skriver BT.

Nærmere bestemt har klubben fået forbud mod at ansætte nye spillere, ligesom de har problemer med at udbetale løn til spillere og trænere.

- Det er korrekt, at der har været og stadig er nogle økonomiske udfordringer i klubben, hvilket blandt andet har betydet, at fodboldforbundet indtil videre har meddelt klubben, at man ikke kan tilføre nye spillere til klubben, før tingene er bragt i orden, skriver Michael Laudrup i en mail til BT.

- Fra klubbens side har man fortalt os, at alt vil blive gjort, så vi igen har mulighed for at købe/leje spillere, hvilket er en vigtig ting, før vores deltagelse i Champions League-gruppespillet begynder i midten af næste måned. Klubben har ligeledes meddelt, at alle, spillere og stab, vil få deres tilgodehavende, skriver Michael Laudrup til BT.

Udover de økonomiske problemer har Laudrup og hans mandskab også problemer med at levere på banen. Klubben indtager en skuffende 4. plads, hvilket ligger under deres fælles ambition om at vinde mesterskabet.

Holdet har ifølge en lokal journalist ikke spillet så godt som forventet, og der er blevet scoret alt for få mål. Klubben er blandt de største i Qatar, og det er den klub, som har den største opbakning i den lille, eksklusive befolkning.