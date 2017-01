Real Madrid sender norsk talent på græs i Holland

Martin Ødegaards karriere er gået i stå i den spanske storklub, som nu lejer ham ud til Heerenveen.

Den norske fodboldspiller Martin Ødegaard skifter fra Real Madrid til Heerenveen i Holland på en lejeaftale.

Det oplyser den hollandske klub på Twitter sent mandag aften.

Ødegaard bliver officielt præsenteret tirsdag formiddag, fremgår det af tweetet.

Den nu 18-årige Ødegaard, der regnes for det største offensivtalent i Norge i mange år, har ikke formået at slå igennem hos Real Madrid.

Det er kun blevet til enkelte kampe på førsteholdet. Spekulationerne om hans fremtid i klubben tog til, da han i weekenden ikke var med på reserveholdet, Real Madrid Castilla.

- Tror det er sikkert at antage, at hans tid i Castilla kan være slut, skrev CastillaStats, der følger sekundaholdet, i en optakt til lørdagens kamp.

Martin Ødegaard var 16 år, da han i januar 2015 skrev under på en kontrakt med Real Madrid og forlod Strømsgodset.

Forinden var han blevet Tippeligaens yngste spiller gennem tiderne. Han blev også den yngste spiller på Norges landshold, som han debuterede for cirka to måneder, før han fyldte 16.

I Real Madrid fik han debut på førsteholdet i maj 2015, da klubben vandt 7-3 over Getafe. Han blev den yngste gennem tiderne til at spille en ligakamp for klubben. Og for øvrigt også den første nordmand.

Men derefter gik der seks måneder, før han igen fik chancen på førsteholdet. Det skete i en pokalkamp mod et hold fra den tredjebedste række i Spanien.

Nu går turen til Holland og Heerenveen, der er nummer fire i Æresdivisionen.

