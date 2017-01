Atlético Madrid afværger pinligt pokalexit

Trods nederlaget er Atlético Madrid videre med samlet 4-3. Foto: JUANJO MARTIN / Scanpix Denmark

Las Palmas var tæt på overraskelsen med to sene mål, men Atlético Madrid er videre i Copa del Rey.

Atlético Madrid havde givet sig selv et glimrende udgangspunkt for avancement i Copa del Rey, da holdet vandt det første af to opgør mod Las Palmas på udebane med 2-0.

Men på en dårlig afslutning i returkampen på hjemmebane endte det med at blive spændende i de sidste sekunder, da Las Palmas sejrede med 3-2 på to sene mål.

Trods nederlaget er Atlético Madrid videre med samlet 4-3.

Der var godt med tempo fra kampens start, og begge mandskaber havde flere chancer for at bringe liv i måltavlen.

Atlético Madrid var tættest på i flere omgange og dominerede spillemæssigt, men en farlig Las Palmas-kontra lurede konstant.

Diego Simeone havde tydeligvis stor respekt for gæsterne fra Gran Canaria trods det gode udgangspunkt, for det var kun på få pladser, at han sparede normale stamspillere.

Ved 0-0 lurede muligheden for en overraskelse fortsat, men kort inde i anden halvleg aflivede formstærke Antoine Griezmann næsten spændingen.

På en tværaflevering i feltet skrabede han bolden i nettet til 1-0, og så var vejen til kvartfinalen for alvor lang for gæsterne.

Las Palmas gav dog ikke op, og med en god time igen afsluttede Marko Livaja en flot dribletur med at hamre bolden ind til 1-1.

Glæden blev kort. Fire minutter senere kæmpede hjemmeholdets argentinske angriber Angel Correa sig fri, og fra en spids vinkel i feltet gjorde han det til 2-1.

Så skulle man tro, at kampen var afgjort, men hjemmeholdet mistede koncentrationen til slut, og det kunne være blevet kostbart.

I 89. minut blev Marko Livaja dobbelt målscorer efter skidt forsvarsspil af Juanfran, og i tillægstidens sidste minut flugtede Mateo Ezequiel Garcia bolden ind til 3-2 til Las Palmas.

Et mål mere ville sende øboerne videre, men et halvt minut senere blev kampen fløjtet af, og Atlético Madrid undgik et pinligt exit.