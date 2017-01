Dansk fodboldboss frygter VM-udvidelse: Kalenderen er presset

Yderligere 16 hold skal kæmpe om VM-trofæet fra 2026, så i alt 48 nationer skal spille med om verdensmesterskabet. Foto: Bernd Weissbrod / Scanpix Denmark

Fifa har lovet, at kampkalenderen ikke bliver belastet yderligere af et fodbold-VM med 48 hold og 80 kampe.

Det må for alt i verden ikke give færre dage på den internationale kampkalender for klubhold, at VM fra 2026 skal udvides til 48 hold.

Det mener Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, som frygter, at der bliver taget flere dage væk fra fodboldklubberne i den hjemlige Superliga.

- Vi har den holdning, at det er meget vigtigt, at det ikke får indflydelse på den internationale kampkalender. Det er det afgørende for os, siger Thomsen.

Tirsdag besluttede Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, at VM fra 2026 skal øges fra 32 hold til 48. Det kan betyde 80 kampe mod 64 i dag under en VM-slutrunde.

De kampe skal stadig afvikles i samme tidsperiode som nu, lyder ønsket fra Divisionsforeningen.

- Antallet af blokerede datoer i den internationale kampkalender er over de seneste 20 år steget med 21 til 25 procent.

- Det gør, at der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig med kampdatoer til rådighed til at afvikle de nationale turneringer.

- Det er i hvert fald meget presset. Så det helt afgørende er, at der ikke blokeres for flere datoer i kalenderen.

FCK kampe i Champions League har i denne sæson betydet, at klubbens kampe i Superligaen skulle spilles fredag eller lørdag. Flere VM-kampe kan betyde endnu mere pres på afviklingen af CL og nationale turneringer. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Kan gå hårdere ud over England og Spanien

Fifa-præsident Gianni Infantino har bedyret, at VM med 48 hold og 80 kampe ikke vil øge antallet af VM-dage eller kræve flere stadioner. Og det vindende hold vil stadig skulle spille syv kampe.

- Formatet kan afvikles med præcis de samme antal dage som nu, 32, og det vindende hold vil spille det samme antal kampe, syv, som i dag - og på det samme antal af stadioner, 12, sagde Infantino tirsdag.,

Divisionsforeningen så dog gerne, det gik den anden vej, så klubberne fik lidt flere kampdage til at afvikle den hjemlige turnering.

- Det bør forbedres den anden vej og ikke blive sådan, at der kommer endnu færre dage i kalenderen, lyder det fra Thomsen.

Antallet af spillere, som danske klubber skal afgive til VM-nationer forventes ikke at blive et lige så stort problem som i eksempelvis England og Spanien, der kommer til at afgive langt flere spillere.

- Jeg tror ikke umiddelbart, at det har en større betydning for danske klubber, at der kommer flere nationer med ved VM, vurderer Thomsen.