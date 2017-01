Solbakken afviser Norge: - Jeg har haft ondt i maven i to uger

Ståle Solbakken Foto: EMMANUEL DUNAND / Scanpix Denmark

Det norske fodboldlandshold står fortsat uden en træner efter fyringen af Per-Mathias Høgmo.

FC Københavns fans kan ånde lettet op.

Klubbens manager Ståle Solbakken har været til to møder med det norske fodboldforbund, NFF, men Solbakken har besluttet at afslutte forhandlingerne.

- Jeg har haft ondt i maven i 14 dage på grund af denne situation. Jeg har holdt to møder med NFF, og jeg valgte at afslutte nu, for jeg fik aldrig en mavefornemmelse, der sagde, at det var værd at gå videre med det, siger Solbakken til VG.

Ståle Solbakken er tidligere blevet tilbudt jobbet som norsk landstræner, men valgte dengang i stedet jobbet som klubtræner i tyske FC Köln.

Ifølge VG bad Solbakken denne gang NFF om at holde kontakt til andre trænerkandidater, fordi han var så usikker på, om han kunne og ville påtage sig jobbet.

- Vi har aldrig diskuteret løn. Vi kom aldrig så langt. Jeg har 18 måneder tilbage af kontrakten med FCK, så den eneste mulighed i øjeblikket var at begynde på arbejde (som landstræner, red.) i sommeren 2018, siger Solbakken til VG.

- Efter at have tænkt frem og tilbage blev jeg klar over, at det ikke var en optimal løsning for nogen.

Per-Mathias Høgmo blev fyret i midten af november efter en lang række af dårlige resultater og en elendig start på VM-kvalifikationen.