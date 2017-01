Southampton tager smal sejr i semifinale mod Liverpool

Liverpools Daniel Sturridge (tv.) og Southamptons Virgil van Dijk (th). Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Liverpool var heldige med at slippe fra første Liga Cup-semifinale mod Southampton med nederlag på 0-1.

Et uinspireret Liverpool-hold gav flere store chancer væk i den første af to Liga Cup-semifinaleopgør mod Southampton, men slap med et nederlag på 0-1.

Pierre-Emile Højbjerg blev skiftet ind i anden halvleg i kampen.

Jürgen Klopp havde valgt udskældte Loris Karius til tjansen i målet frem for Simon Mignolet, men det var på ingen måde den tyske målmands skyld, at gæsterne kom bagud.

Efter 19 minutter diskede han op med en flot fodparade på Nathan Redmonds forsøg tæt under mål, da forsvaret svigtede i opdækningen.

Men Ragnar Klavan var ikke færdig med at fjolle rundt i Liverpool-forsvaret.

Minuttet efter sparkede han forbi en bold, og en aflevering senere var Redmond atter fri. Denne gang passerede han Karius til 1-0.

Liverpool havde masser af boldbesiddelse, men Klopps hold skabte stort set ingen chancer.

Kort før pausen måtte Karius diske op med endnu en stor redning for at forhindre Southampton i at komme på 2-0.

Anden halvleg blev heller ikke den store fodboldmæssige oplevelse for Liverpool, og Southampton var et par gange tæt på at komme på 2-0.

Med godt et kvarter igen blev danske Pierre-Emile Højbjerg sendt på banen for hjemmeholdet uden at gøre det store væsen af sig.

Kampen manglede generelt intensitet, og det virkede til, at begge mandskaber egentlig var nogenlunde tilfredse med 1-0 inden returmødet i Liverpool.

Syv minutter før tid var Nathan Redmond igen tæt på. Han lobbede bolden over Karius, men via overliggeren og Dejan Lovren på målstregen blev bolden holdt ude.

Det blev ikke til flere mål, og alt er åbent til returkampen.