Everton henter midtbanespiller i Manchester United

Den forhenværende Manchester United spiller Morgan Schneiderlin. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Everton har torsdag hentet den franske midtbanespiller Morgan Schneiderlin i Manchester United.

Ronald Koeman kender Morgan Schneiderlin fra sin tid som manager i Southampton, hvor de arbejdede sammen i en sæson.

Måske er det derfor, at Koeman, som nu er manager i Everton, henter den franske midtbanespiller for 20 millioner pund, hvilket svarer til 170 millioner kroner.

Schneiderlin, som næsten ikke har fået spilletid for Manchester United i denne sæson under José Mourinhos ledelse, har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021 i Everton.

Den samlede transfersum for 27-årige Schneiderlin kan stige til 24 millioner pund (204 millioner kroner) i løbet af kontraktperioden.

- Der er en manager på plads her, som jeg kender. Jeg ved, at han få det bedste ud af mig. Jeg kender hans stil, og jeg ved, hvordan han kan lide at spille fodbold.

- Han var god ved mig fra start, og jeg nød at spille fodbold under hans ledelse, siger Schneiderlin til Evertons hjemmeside med henvisning til Koeman.