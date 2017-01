FCK køber kendt ansigt i Frankrig

Nicolai Thomsen forlader Nantes efter et halvt år. Foto: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / Scanpix Denmark

Det suveræne Superligahold henter den tidligere AaB'er Nicolaj Thomsen i Nantes. Han nåede kun at spille i Frankrig i et halvt år.

FC København har købt Nicolaj Thomsen i Nantes.

Det bekræfter FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside, hvor han udtaler:

- Nicolaj er en spiller, vi altid har synes rigtigt godt om, men som har været uden for vores rækkevidde indtil sidste år, hvor han valgte at tage til Nantes og Frankrig. Nu er situationen en anden, og vi er glade for, at vi har fået muligheden for at hente ham til FCK.

Man kan roligt betegne Nicolaj Thomsen som et kendt ansigt i FCK. Klubben har nemlig været interesseret i ham tidligere, og nu har han så skrevet under på en aftale, der løber frem til 2021. Det sker, fordi Nantes har fået ny træner, der ikke umiddelbart vil satse på danskeren.

- Jeg har kendt til interessen (fra FCK) tidligere, men tidspunktet har ikke været det rigtige. Det føler jeg, at det er nu, efter et lærerigt halvt år i Frankrig, hvor jeg fik godt med spilletid under den tidligere træner. Men nu er situationen en anden, og den nye træner valgte ikke at satse på mig. Så klubben gav mig grønt lys til at finde noget andet - og her var FCK en fantastisk mulighed, lyder det fra Nicolaj Thomsen til fck.dk.

Nicolaj Thomsen Blå bog på Nicolaj Thomsen Alder: 23 år (født 8. maj 1993)

Fødested: Frederikshavn

Position: Midtbanespiller

Klubber:

* 2011-2016: AaB (superligadebut i april 2012)

* 2016: Nantes

* 2017-: FC København

A-landskampe: 1 (mod Rumænien i november 2014)

U-landskampe: 32 Kilde: Ritzau

Ud over det halve år i Nantes har den 23-årige midtbanespiller tilbragt hele sin professionelle karriere i AaB. I 2014 var han med til at vinde The Double med nordjyderne, blandt andet efter en pokalfinalesejr over FCK.

Sådan så det ud, da pressen ventede på præsentationen af Nicolaj Thomsen. Udsigten blev lidt mere interessant, da Nicolaj Thomsen trådte ind i lokalet. Foto: TV 2 SPORT

Nicolaj Thomsen er i øjeblikket skadet, men når han engang bliver klar til at spille, så skal han trække trøjen med nummer 14 over hovedet.