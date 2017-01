Ibrahimovic: Jeg erobrede England efter tre måneder

Zlatan Ibrahimovic i aktion for Machester United. Foto: HANNAH MCKAY / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic mener, at han for længst har bevist sit værd i Premier League efter sit sommerskifte.

Da Manchester United-stjernen Zlatan Ibrahimovic i sommer spillede sin sidste kamp for Paris Saint-Germain, blev han hyldet ved en udskiftning i kampens slutning.

På vej ud af banen blev han løbet i møde af sine to børn iført PSG-trøjer med Ibrahimovic' nummer 10 på ryggen. Men i stedet for hans navn stod der på ryggen af den ene "King" og på den anden "Legend".

Den svenske superstjerne har aldrig været kendt for at sætte sit lys under en skæppe, og det gør han bestemt heller ikke i et interview på Manchester Uniteds hjemmeside.

Her fortæller Ibrahimovic, at han vægter holdets succes over de individuelle målsætninger, hvorfor han ikke interesserer sig for Diego Costa i toppen af topscorerlisten. Og hvorfor gør han så ikke det?

- Jeg har ingen individuelle mål, for dem nåede jeg allerede efter tre måneder i England. Det tog mig tre måneder at erobre England, lyder det fra den selvsikre svensker.

Han står noteret for 18 mål og seks målgivende afleveringer i sine hidtidige 28 kampe for De Røde Djævle, der søndag møder Liverpool i Premier League.

Med undtagelse af Malmö FF, hvor han startede karrieren, har Ibrahimovic vundet mesterskaber med samtlige sine klubber, og det er det, som driver værket for ham i Manchester United.

- Jeg er ikke på jagt efter nogen. Jeg jagter det store trofæ - Premier League-titlen. Det er mit mål, forklarer han.

United-angriberen har scoret 13 mål i Premier League-sæsonen. Det er ét mindre end Chelseas Diego Costa, som fører topscorerlisten.

Ibrahimovic' udlandskarriere startede i Ajax, og siden har han været forbi storklubberne Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain.