Tidligere engelsk landstræner er død

Graham Taylor (th.) var engelsk landstræner fra 1990-1993. Foto: LEON NEAL / Scanpix Denmark

Den tidligere engelske landstræner Graham Taylor er død 72 år gammel.

Graham Taylors trænerkarriere Lincoln City : 1972–1977

: 1972–1977 Watford : 1977–1987

: 1977–1987 Aston Villa : 1987–1990

: 1987–1990 England :1990–1993

:1990–1993 Wolverhampton : 1994–1995

: 1994–1995 Watford : 1996–2001

: 1996–2001 Aston Villa: 2002–2003

Han stod i spidsen for det engelske landshold, der mødte Danmark ved europamesterskabet i 1992.

Torsdag døde den mangeårige fodboldtræner Graham Taylor i en alder af 72 år, det skriver flere engelske medier herunder BBC og Daily Mail.

Taylor var selv forsvarsspiller i sin aktive karriere, hvor han spillede mere end 300 kampe for Grimsby Town og Lincoln City, inden han efterfølgende blev manager i Lincoln City, hvor han trænede fra 1972 til 1977.

Siden kom han forbi Watford og Aston Villa, inden karrierens højdepunkt kom, da han overtog landstrænerjobbet i 1990. Her formåede han at kvalificere England til europamesterskabet i 1992, som Danmark endte med at vinde.

England røg ud allerede i gruppespillet, og da englænderne ikke formåede at kvalificere sig til VM-slutrunden i 1994, trak Graham Taylor sig som manager.

Efter tiden på det engelske landshold nåede Taylor at træne Wolverhampton , ligesom han igen nåede forbi både Watford og Aston Villa, hvorefter han i 2003 indstillede sin trænerkarriere.