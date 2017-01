Tottenham-stjerne hylder Eriksen inden kåring

Fredag bliver det afgjort om Christian Eriksen bliver månedens spiller i Premier League i december. Holdkammerat Dele Alli roser ham til skyerne.

Christian Eriksen kan fredag opnå noget, ingen anden dansker har prøvet før. Han kan blive kåret som månedens spiller i Premier League.

Siden prisen blev indført i 1994 har hverken Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, Daniel Agger, Thomas Gravesen eller Nicklas Bendtner formået at vinde den.

Nu er det så Christian Eriksen, der er med i kapløbet om prisen for december 2016. I den måned spillede han alle Tottenhams fem kampe, scorede fire mål og lagde op til to. Tottenham vandt fire af kampene.

- Han har været fantastisk, og vi er inde i en god stime lige nu.

- Christian har tydeligvis spillet fremragende og fortjener alle de roser, han får, siger Eriksens holdkammerat Dele Alli til TV 2 SPORT.

Eriksen er i konkurrence med syv andre om prisen. Herunder netop holdkammeraten fra Tottenham Dele Alli, som selv scorede tre mål i december.

Dele Alli (tv.) jubler sammen med Christian Eriksen efter en scoring Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Tottenham er aktuelt nummer tre i Premier Leauge syv point efter Chelsea, der indtager førstepladsen.

- Mine to mål mod Chelsea ville jeg ikke kunne have scoret, hvis ikke det var for ham, så jeg er glad for at være nomineret med ham, siger Dele Alli om sine to afgørende mål i topkampen mod Chelsea, som dog blev spillet i januar. Her lagde Eriksen op til begge Allis scoringer.

De seks øvrige nominerede til månedens spiller i december er Alexis Sánchez (Arsenal), Diego Costa (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) og Adam Lallana (Liverpool).

Vinderen vil blive offentliggjort fredag den 13. januar.

